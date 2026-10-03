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Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

La investigación involucra a Carlos Vergara, sindicalista de Uocra. Secuestraron más de una decena de vehículos, relojes Rolex y casi 5 millones de pesos en efectivo

3 de octubre 2026 · 15:13hs
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Gendarmería allanó una casa en un country de Ybarlucea

Gendarmería allanó una casa en un country de Ybarlucea, en el marco de una causa por lavado de activos que involucra al fallecido Pillín Bracamonte.

La última semana de septiembre fue fundamental en la causa por lavado de activos que cuatro fiscales federales llevan adelante sobre quienes rodearon el entorno de Andrés "Pillín" Bracamonte, otrora jefe indiscutido de la barra brava de Rosario central por al menos dos décadas.

Gendarmería llevó adelante seis allanamientos simultáneos en Rosario, San Lorenzo, Ybarlucea y Granadero Baigorria. Los ordenó el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari pelearon la competencia en el caso del lavado de activos con la Justicia provincial, que se resolvió por un fallo de la Corte Suprema de 2025. Los fiscales federales sostienen que parte de los bienes decomisados por la Justicia de Santa Fe terminaron restituidos al grupo de Bracamonte por la supuesta imposibilidad de acreditar su origen ilícito.

Allanamientos en el Gran Rosario

Los allanamientos en Ybarlucea se desarrollaron en el country Los Álamos, precisamente en la casa del lote 21, donde vive la última pareja de Bracamonte, Agustina D. En Rosario, los gendarmes ingresaron a una vivienda de Álvarez Thomas al 1800, donde residen Natalia A. y "Andresito" Bracamonte, hijo de Pillín.

En Granadero Baigorria, allanaron los domicilios de dos socios del jefe de la barra; uno de ellos, el titular formal de la casa del country, Fernando Rigiracciolo, y de Eduardo Langhi. En San Lorenzo, el blanco fue la nueva sede de ATE Servicios Integrales SRL, en Alemania 1181, una empresa que hoy administra la pareja de Bracamonte.

El último allanamiento alcanzó una propiedad vinculada a Carlos Vergara, extitular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Rosario, imputado junto a Bracamonte en 2023.

Se secuestraron 11 vehículos, 8 relojes Rolex, 4.834.800 pesos en efectivo y una pistola calibre .22 con cargadores y municiones. También se llevaron computadoras, teléfonos de alta gama, unidades de almacenamiento y documentación de interés para la causa. La investigación, por presunto lavado (artículo 303 del Código Penal), sigue el recorrido del dinero ilícito vinculado al entorno de Pillín Bracamonte. Según los fiscales, su muerte en 2024 no frenó la estructura: sólo cambió quién la administra. Como ejemplos, señalan que una camioneta Toyota Hilux se inscribió a nombre de su última pareja 16 días después del crimen, y que ATE dejó su sede de Capitán Bermúdez a comienzos de 2025 y hoy funciona en San Lorenzo.

Extorsión y embargos

Los fiscales pidieron embargos de hasta 600 millones de pesos y el embargo preventivo de 19 vehículos. También solicitaron el decomiso sin condena de los bienes que figuraban a nombre de Bracamonte, algo que la ley permite cuando el imputado murió.

El contexto de esta causa y el desarrollo comenzó en 2020 luego de distintos allanamientos que dieron como resultado el inicio por causa de lavado de activos. En noviembre de 2023, Bracamonte y Vergara fueron detenidos por asociación ilícita.

>> Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras del asesinato que conmovió a la ciudad

Bracamonte fue asesinado el 9 de noviembre de 2024, tras el partido entre Central y San Lorenzo. Lo acribillaron junto a su mano derecha, Daniel “Rana” Atardo, mientras se encontraban en una camioneta blanca ubicada en las cercanías del Gigante de Arroyito. Testigos reportaron entre siete y diez disparos en la zona donde ocurrió el crimen y las investigaciones sobre su asesinato pasaron por distintas instancias aunque aún no pudieron develar fehacientemente quiénes dispararon y quiénes instigaron el homicidio, que cerró una etapa de la violencia en Rosario.

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