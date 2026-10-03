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Subasta de bienes incautados: Santa Fe se abre camino para superar la convocatoria anterior

Fuentes oficiales confirmaron que más de 4.200 personas de todo el país completaron el formulario de inscripción en cuatro días

3 de octubre 2026 · 11:13hs
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El gobierno de Santa Fe abrió la inscripción a la subasta de bienes incautados al delito.

Foto: gobierno de Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe abrió la inscripción a la subasta de bienes incautados al delito.

La organización de la próxima subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe comenzó con datos alentadores en cuanto a la demanda para participar del remate. Más de 4.200 personas se inscribieron hasta este viernes y faltan poco más de un millar para igualar la convocatoria de la edición anterior.

El gobierno provincial habilitó el trámite el último martes con el anuncio del remate "más grande de la historia" en lo que respecta a vehículos, inmuebles y otros elementos decomisados por órdenes judiciales. En ese contexto, las autoridades empezaron a recibir solicitudes de todo el país.

Voceros de la Casa Gris destacaron que la próxima subasta pública cuenta con 224 lotes, la mayor cantidad desde el inicio de la gestión actual. Asimismo, esperan que la cantidad de interesados también rompa el techo de la edición anterior, realizada en abril en Rosario.

Una subasta que empezó a crecer en las inscripciones

El último remate que se llevó a cabo en Metropolitano contó con 5.411 personas anotadas. Se trata de la cifra más alta desde el inicio del mandato del gobernador Maximiliano Pullaro, de acuerdo a datos de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

En oportunidades anteriores, ninguna convocatoria había superado las 4.000 inscripciones. La situación actual es diferente, ya que se recibieron 4.239 solicitudes hasta la tarde de este viernes con formularios procedentes de todas las provincias argentinas.

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La primera subasta de la administración actual contó con más de 3.500 posibles compradores el jueves 25 de abril de 2024. Meses más tarde, la convocatoria se cerró con 3.733 pedidos para asistir al segundo remate en la ciudad de Santa Fe.

El año anterior no hubo cambios significativos en cuanto al nivel de participación. A nivel local, 3.660 personas se anotaron para ir el 15 de marzo de 2025 a Metropolitano. La convocatoria para el 18 de septiembre siguiente fue mayor y superó las 3.900 solicitudes en la capital provincial.

¿Cuándo es la subasta y cómo inscribirse?

La inscripción a la subasta es obligatoria. El formulario puede enviarse hasta el jueves 8 de octubre a través de la página web oficial del gobierno de Santa Fe.

El remate se llevará a cabo el viernes 16 de octubre en la Estación Belgrano de la capital provincial. El jueves anterior se exhibirán los lotes entre las 9 y las 16. También podrán verse desde las 8.30 hasta las 13 del día del evento, mientras que la puja comenzará a las 16.

Desde principios de 2024, el gobierno santafesino recaudó más de 5.000 millones de pesos a través de las subastas. Para la séptima convocatoria, programada entre abril y marzo del año que viene, se pondrá a la venta un edificio céntrico con 27 departamentos.

En esta ocasión, Aprad ofrece 91 motos, 80 vehículos automotores, dos lanchas, 40 bicicletas, una casa ubicada en Rosario y diez máquinas de videojuegos arcade para restaurar. Antes del remate, los organizadores se encargan de revisar que los compradores no tengan vínculos con las personas cuyos bienes fueron decomisados.

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