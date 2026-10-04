El tiempo en Rosario: se espera una semana con poco sol y algunos chaparrones El frío no termina de irse y la ciudad tendrá una semana con mucha nubosidad. La temperatura máxima rondará entre los 19 y 23 grados 4 de octubre 2026 · 12:43hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital La semana tendrá muchas nubes y poco sol.

La primavera en Rosario no termina de llegar a la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta semana se esperan días muy nublados, algunos chaparrones y máximas que rondarán entre los 19 y 23 grados.

El lunes será el día con mayor temperatura: la mínima será de 12º y la máxima de 23º. Con viento noreste, el cielo estará mayormente nublado durante la jornada.

El martes tendrá una caída de la máxima a 20º y la mínima quedará en 11º. Habrá muchas nubes y poco sol. A mitad de semana el termómetro alcanzará los 19º y la mínima los 14º. Eso sí, durante la tarde noche hay probabilidades de chaparrones.

Para el jueves la máxima será de 21º y la mínima de 15º, con un cielo prácticamente cubierto de nubes, viento sureste de mañana y este de tarde.

>>Leer más: El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado Finalmente, el SMN pronostica que el viernes los rosarinos no verán el sol: estará totalmente nublado con una máxima de 19º y mínima de 15º, con viento proveniente del este durante la mañana y del sur durante la tarde noche.