El tiempo en Rosario: se espera una semana con poco sol y algunos chaparrones

La primavera en Rosario no termina de llegar a la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta semana se esperan días muy nublados, algunos chaparrones y máximas que rondarán entre los 19 y 23 grados.
El frío no termina de irse y la ciudad tendrá una semana con mucha nubosidad. La temperatura máxima rondará entre los 19 y 23 grados
La primavera en Rosario no termina de llegar a la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta semana se esperan días muy nublados, algunos chaparrones y máximas que rondarán entre los 19 y 23 grados.
El lunes será el día con mayor temperatura: la mínima será de 12º y la máxima de 23º. Con viento noreste, el cielo estará mayormente nublado durante la jornada.
El martes tendrá una caída de la máxima a 20º y la mínima quedará en 11º. Habrá muchas nubes y poco sol. A mitad de semana el termómetro alcanzará los 19º y la mínima los 14º. Eso sí, durante la tarde noche hay probabilidades de chaparrones.
Para el jueves la máxima será de 21º y la mínima de 15º, con un cielo prácticamente cubierto de nubes, viento sureste de mañana y este de tarde.
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Finalmente, el SMN pronostica que el viernes los rosarinos no verán el sol: estará totalmente nublado con una máxima de 19º y mínima de 15º, con viento proveniente del este durante la mañana y del sur durante la tarde noche.
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