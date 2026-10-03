Un repartidor le robó a un diputado santafesino durante un móvil y todo quedó registrado

Las elecciones presidenciales en Brasil , que se celebrarán este domingo, marcarán un antes y un después en el plano internacional. La contienda, que tiene como favoritos a Lula da Silva y a Flávio Bolsonaro, es seguida de cerca por veedores internacionales y, en ese marco, un diputado nacional santafesino viajó hacia el vecino país para ser parte de ese proceso .

El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón (Socialismo) se encuentra en San Pablo para apoyar la candidatura de Lula junto a otros referentes de la centroizquierda de distintas partes del mundo. Este sábado, mientras encontraba haciendo un móvil para el sitio de streaming Radio Rebelde, sufrió un hecho de inseguridad que quedó registrado en video .

El legislador estaba dando un panorama sobre Lula y expresando su deseo de que el actual presidente brasileño reelija en la primera vuelta de este domingo. Pero cuando el móvil estaba por llegar a su fin, la imagen se desenfocó, se llegó a escuchar un insulto del diputado, que tenía el audio conectado a través de auriculares inalámbricos, y segundos después se vio a un repartidor en bicicleta en primer plano , que fue quien le robó el teléfono celular.

El hecho quedó registrado y fue el propio Paulón quien confirmó el hecho a través de su cuenta de X: "Haciendo una nota radial en San Pablo me robaron el celu".

Cómo serán las elecciones en Brasil

Brasil vota este domingo 4 de octubre para elegir al próximo presidente y vicepresidente en una elección que desborda las fronteras del país y es seguida con especial atención en América Latina y Estados Unidos. Las últimas encuestas anticipan una definición que podría estirarse hasta fines de mes: Luiz Inácio Lula da Silva llega a la primera vuelta con ventaja sobre Flávio Bolsonaro, pero ninguno de los dos aparece en condiciones de superar el 50% de los votos válidos necesario para evitar el balotaje.

La elección enfrenta al actual presidente y principal referente de la izquierda brasileña con el hijo mayor de Jair Bolsonaro, convertido en heredero electoral del movimiento que llevó a su padre al poder en 2018. Pero también tiene una dimensión geopolítica: Brasil es el país más grande de América Latina, una de las principales economías emergentes del mundo, integrante de los Brics y actor decisivo del Mercosur. El resultado electoral puede modificar tanto el equilibrio político regional como la relación de Brasilia con Washington y Beijing.

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En ese tablero entraron abiertamente dos dirigentes con fuerte influencia sobre la derecha latinoamericana: Donald Trump y Javier Milei. El presidente argentino participó en julio de la convención del Partido Liberal que lanzó formalmente la candidatura de Flávio Bolsonaro y expresó públicamente su respaldo. Trump, por su parte, mantuvo contactos con Bolsonaro y su familia y convirtió la relación con Brasil en uno de los temas de política exterior de su administración, en medio de fuertes cruces con Lula por aranceles, sanciones y acusaciones de injerencia electoral.