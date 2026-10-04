Fito Páez frenó su show en Mar del Plata, estalló contra el personal de seguridad y tiró el micrófono

El rosarino frenó el espectáculo que estaba dando en La Feliz y cuestionó el accionar del personal de seguridad

Fito Páez protagonizó un tenso momento durante su show en la ciudad de Mar del Plata . El músico frenó el recital y estalló contra el personal de seguridad que trabajaba en el lugar.

Desde el escenario, el artista frenó el espectáculo. La indignación del músico se debió a que los empleados de seguridad le ordenaban al público que permaneciera sentado en sus lugares. “Me tienen los huevos llenos, man. Con tanto odio, tanta mierda, tanta cara de orto y de policía, loco. Se terminó eso. No existe más ”, exclamó el rosarino visiblemente molesto.

" Déjenme de joder, no quiero volver a sentir los 70 en mi país ", gritó. “ No se dejen tocar, defiéndanse. No se dejen avasallar. Párense ustedes también”, le reclamó Páez a sus fans. El enojo fue tal que Páez terminó revoleando un micrófono sobre el escenario.

El momento quedó registrado por varios de los espectadores presentes y comenzó a viralizarse en redes sociales. En las imágenes se puede ver al cantante detener su presentación para dirigirse al personal de seguridad y manifestar su disconformidad.

"No me arrepiento de una sola palabra"

Tras el episodio y una vez terminado el recital, el músico compartió imágenes del show en Instagram. "Noche picante en Mar del Plata", escribió en la publicación dedicada al recital de este sábado.

"A ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada pero sí vi en vivo y en directo como personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar, en todo caso", continuó el artista.

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"Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo. Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás. Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre", concluyó.