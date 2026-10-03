Efecto dominó: alertan por el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo y los gastos fijos

En la última semana se conoció el cese de actividades de al menos cuatro locales con vasta trayectoria. Aseguran que la estanflación llegó para quedarse

Los almaceneros de Rosario sufren la caída de la clientela y el incremento enorme de los gastos fijos.

Los coletazos de la recesión por la crisis económica que atraviesa el país impactan de lleno en la economía de los comercios de cercanía . En los últimos días se conoció el cierre de cuatro locales, cuyos dueños tuvieron que bajar irremediablemente las persianas al no poder hacerle frente a los costos y gastos fijos, tales como cargas sociales, alquiler y servicios, que son cada vez más costosos. " Con la inflación se ganaba o se perdía, pero hoy directamente no alcanza no para los gastos fijos ", lamentaron desde el sector.

Desde el Centro Unión Almaceneros indicaron que dos de los locales que cesaron su actividad comercial estaban ubicados en zona sur, otro en zona norte y el restante en el centro. Son comercios de una dimensión mayor al promedio de los locales de cercanía representados por esta asociación, que suelen tener de entre cuatro y hasta diez empleados.

"Estos locales presentan una tamaño mayor al promedio, por eso este cierre obedece a una lógica de no poder afrontar los gastos fijos. Al tener entre cuatro y diez empleados anotados, sumado al alquiler y costo de energía, que es lo más sustancial, hace que estos negocios cierren" , evaluó en declaraciones a La Capital el referente de los almaceneros, Juan Milito .

Más allá de los empleados que quedarán en la calle, comentó que algunos comerciantes intentarán probar suerte en otras localidades, mientras que otros habían heredado el comercio de sus padres, con lo cual ostentan 50 años de trayectoria en la ciudad.

Para tener una idea de lo que representa el costo de energía eléctrica en locales de 50 metros cuadrados en promedio, el comerciante detalló que una factura mensual oscila entre los 900 y el millón de pesos. "El problema es que en el verano se incrementa el costo y se hace insostenible porque es imposible pagarlo", advirtió.

Inflación versus estanflación

Lejos de justificar los índices de inflación que siempre castigaron a la clase media, Milito señaló que "cuando había inflación a veces ganaba y otras veces se perdía, pero hoy directamente no se pueden pagar ni los gastos fijos".

Lo que más llama la atención del referente de los comercios de cercanía es la constante apertura de negocios pese a la caída del consumo.

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"Me llama la atención de que son autoservicios, bien puestos, pero tiene que ver con la migración de actividades que ya saben que tienen el boleto picado y van a intentar con el rubro alimentos para probar suerte. Hoy una remera sale la mitad de lo que cuesta un kilo de asado y sin embargo la gente no puede comprar. Lo cierto es que el balance de comercios que abren y cierran debe ser similar", señaló.

Más allá de eso, Milito admitió una relativa ventaja con los supermercados y las grandes superficies. "El consumidor ya no compra más un pedido mensual, quincenal ni semanal, por eso recurre a nuestros negocios diariamente, pero la torta se achicó tanto que no nos da para decir que estamos mejor", señaló.

Y, en ese contexto, alertó: "Ahora el modelo es peruano, donde la mitad no tiene heladera. Es un poco lo que se ve. Hay inflación, porque las empresas ajustan entre un 2 y 3% mensual. Por eso vamos camino, sin dudas, a una estanflación".