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El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

El domingo comenzará fresco, pero con el correr de las horas las condiciones meteorológicas serán templadas

3 de octubre 2026 · 19:53hs
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La neblina durante la mañana y el cielo con nubes el resto de la jornada conformarán la postal que el tiempo ofrecerá este domingo.

Virginia Benedetto / La Capital

La neblina durante la mañana y el cielo con nubes el resto de la jornada conformarán la postal que el tiempo ofrecerá este domingo.

Tras la inestabilidad y los posteriores mejoramientos temporarios que se sucedieron en Rosario y la región este sábado, el tiempo volverá a mostrar variaciones. Se espera un domingo que comenzará fresco pero se irá templando, con neblinas a la mañana y cielo mayormente nublado.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la temperatura mínima será de 9º, registro que se manifestará durante la mañana. Para ese momento del día, se espera el desarrollo de neblinas.

Hacia la tarde, los termómetros van a subir más de 10 grados: se espera que la temperatura llegue a los 23º, aunque el cielo estará mayormente nublado.

>> Leer más: Legalización de Uber en Rosario: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

La noche no presentará mayores cambios. Mientras que las nubes seguirán rondando por la zona, la temperatura apenas bajará hasta los 15º, lo que dejará un piso más alto hacia el lunes. En el comienzo de la semana, se espera que la temperatura mínima aumente (llegaría a 12º) y la máxima se mantenga igual que el domingo, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

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