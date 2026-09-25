Fue figura cuando River estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

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Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest
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La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
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La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo
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Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"
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Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
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El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima
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Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
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Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario
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Milei: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"
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A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional
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"Súper creídos": los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias