Fue figura cuando River estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

El exfutbolista está acusado de robo y atentado a la autoridad. En 2022 ya había estado detenido por un intento de robo

Marcos Cirigliano apareció en la primera de River en 2010 y fue figura en el equipo que logró el regreso a la primera división.

El exfutbolista Ezequiel Cirigliano, que surgió en River y también jugó en Godoy Cruz y en México, fue detenido luego de haber intentado robarle el arma a un policía. El episodio ocurrió en la zona de Villa Pineral, Tres de Febrero, en el conurbano bonaerense.

Cirigliano tuvo su estreno en la primera de River el 11 de abril de 2010, cuando enfrentó a Atlético Tucumán con apenas 18 años. Aunque su debut generó expectativas, recién logró continuidad en el campeonato de la B Nacional 2011, donde se transformó en una pieza clave del equipo dirigido por Matías Almeyda y hasta llegó a portar la cinta de capitán en un partido.

Este jueves, Cirigliano se habría acercado hasta una posta de vigilancia y allí habría tenido un forcejeo con un agente, al que intentó sacarle su arma reglamentaria.

La pistola finalmente fue recuperada y Cirigliano, de 34 años, fue arrestado por efectivos de la Comisaria 4ta de Villa Pineral. En principio se lo acusa de robo y atentado a la autoridad.

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El antecedente del ex-River

No es la primera vez que Cirigliano cae preso: en 2022 había sido detenido luego de haber intentado entrar armado a una casa y haber efectuado disparos. Aquella vez, se le había secuestrado un arma 9 milímetros con once balas en el cargador y una en la recámara. Lo acusaron de tentativa de robo.

Tras pasar dos meses en la cárcel, fue liberado. En el marco de esa investigación, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dictaminó falta de mérito y lo liberó.

Después de aquel primer arresto, Cirgliano se acercó al equipo Senior de River con la intención de volver a tener contacto con el fútbol. Jugó junto a referentes como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Alejandro "Chori" Domínguez.

En 2024 intentó volver a jugar profesionalmente. Se sumó al Stallion Laguna, de la primera división de Filipinas, donde disputó 11 partidos hasta que quedó libre en agosto de ese año y ya no volvió a jugar de manera profesional.