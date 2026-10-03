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Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas

La PDI decomisó marihuana y un envoltorio con un polvo blanquecino similar a la cocaína. Un hombre ligado al microtráfico local fue detenido

3 de octubre 2026 · 15:17hs
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Parte de lo secuestrado en Salto Grande durante los allanamientos

Parte de lo secuestrado en Salto Grande durante los allanamientos

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó cinco allanamientos en la localidad de Salto Grande y aprehendió a un hombre 31 años, en el marco de una investigación por microtráfico.

Durante los procedimientos, se secuestró 1,29 kilo de marihuana, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares y un envoltorio con un polvo blanquecino, de similares características a la cocaína.

Las medidas fueron realizadas por personal del Departamento de Inteligencia y Tareas Investigativas de Campo, con intervención de la Fiscalía de Microtráfico, a cargo del fiscal César Pierantoni.

>> Leer más: Salto Grande: secuestran 15 toneladas de un precursor utilizado para "cocinar" cocaína

Las tareas investigativas y de campo permitieron reunir información de interés e individualizar distintos domicilios vinculados a la causa. Con esos elementos, la Fiscalía dispuso el cumplimiento de cinco órdenes de allanamiento en la localidad de Salto Grande.

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