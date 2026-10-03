Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas La PDI decomisó marihuana y un envoltorio con un polvo blanquecino similar a la cocaína. Un hombre ligado al microtráfico local fue detenido 3 de octubre 2026 · 15:17hs

Parte de lo secuestrado en Salto Grande durante los allanamientos

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó cinco allanamientos en la localidad de Salto Grande y aprehendió a un hombre 31 años, en el marco de una investigación por microtráfico.

Durante los procedimientos, se secuestró 1,29 kilo de marihuana, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares y un envoltorio con un polvo blanquecino, de similares características a la cocaína.

Las medidas fueron realizadas por personal del Departamento de Inteligencia y Tareas Investigativas de Campo, con intervención de la Fiscalía de Microtráfico, a cargo del fiscal César Pierantoni.

Las tareas investigativas y de campo permitieron reunir información de interés e individualizar distintos domicilios vinculados a la causa. Con esos elementos, la Fiscalía dispuso el cumplimiento de cinco órdenes de allanamiento en la localidad de Salto Grande.