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Máxima expectativa por las elecciones en Brasil: a qué hora se conocerán los resultados

Más de 158 millones de brasileños votan este domingo en una elección presidencial marcada por la paridad entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Las urnas cierran a las 17.

4 de octubre 2026 · 16:44hs
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Máxima expectativa por las elecciones en Brasil: a qué hora se conocerán los resultados

Brasil vive este domingo una jornada electoral marcada por la expectativa y la incertidumbre. Cerca de 158,7 millones de ciudadanos están habilitados para votar en unos comicios que tienen como principales protagonistas al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, y a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las urnas abrieron a las 8 de la mañana y permanecerán habilitadas hasta las 17 horas local (Brasil y Argentina comparten el mismo huso horario), cuando comenzará una etapa que concentra todas las miradas: el recuento de votos y la difusión de los primeros resultados oficiales.

Las encuestas de las últimas horas ubicaron a Lula y Bolsonaro muy por encima del resto de los candidatos y dentro de un escenario de fuerte paridad. La incógnita principal pasa por saber si alguno conseguirá romper ese equilibrio o si, como anticipan los análisis previos, la presidencia deberá resolverse en una segunda vuelta.

Elecciones en Brasil: Lula y Bolsonaro, en una pelea ajustada

Los últimos sondeos mostraron un escenario de empate técnico entre las dos principales fuerzas que compiten por la presidencia.

La escasa distancia entre Lula y Flávio Bolsonaro mantiene abierta la elección y alimenta las expectativas sobre el resultado que comenzará a conocerse después de las 17.

El punto central es si alguno de los postulantes logra superar la mitad más uno de los votos válidos, condición necesaria para evitar el balotaje.

Si ninguno alcanza esa mayoría, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse nuevamente el domingo 25 de octubre.

La posibilidad de una definición en segunda vuelta aparece, de acuerdo con las proyecciones previas, como el escenario más probable de una elección en la que Lula y Bolsonaro lograron concentrar buena parte de las preferencias.

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Brasil

Brasil utiliza urnas electrónicas en todo su territorio, lo que permite que el escrutinio avance con rapidez una vez finalizada la votación.

Con el cierre de los centros electorales previsto para las 17, el Tribunal Superior Eleitoral podrá comenzar a difundir los primeros cómputos oficiales pocos minutos después.

La expectativa estará puesta entonces en la evolución del porcentaje obtenido por los dos principales candidatos y, especialmente, en la posibilidad de que alguno consiga alcanzar la mayoría absoluta.

Los primeros resultados permitirán también comenzar a determinar si las proyecciones de empate técnico que dominaron las últimas horas de la campaña se trasladaron efectivamente a las urnas.

Más de 158 millones de brasileños eligen presidente y Congreso

La jornada electoral no se limita a la disputa por la presidencia.

Unos 158,7 millones de electores están habilitados para renovar una parte sustancial de la estructura política brasileña.

Además del próximo presidente, este domingo se eligen los gobernadores de los 27 estados, los 513 integrantes de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas regionales.

Por eso, mientras la atención está concentrada en la pelea entre Lula y Flávio Bolsonaro, las urnas también definirán la composición de buena parte del poder político con el que deberá convivir quien resulte elegido presidente.

Qué pasa si Lula o Bolsonaro no superan el 50 por ciento

Para ganar la presidencia en esta primera instancia, un candidato necesita obtener más de la mitad de los votos válidos.

Si ninguno lo consigue, Brasil volverá a las urnas el 25 de octubre para una segunda vuelta entre los dos postulantes más votados.

Los análisis previos a la jornada y las últimas encuestas apuntan precisamente hacia ese escenario, debido a la paridad entre las dos candidaturas principales y a la dificultad de que alguna alcance este domingo la mayoría necesaria.

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