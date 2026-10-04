Central de cara a Banfield: nuevas bajas que complican, pero con reemplazantes lógicos

El Canalla sufrirá las ausencias de Axel Werner y Agustín Sández, por eso Jeremías Ledesma y Alexis Soto ya lustran los botines. La base será la de la final

Jeremías Ledesma vuelve al arco de Central. Su último partido como titular fue en la victoria frente a Tigre.

Ahora sí, la cabeza de todos en Central está puesta en el partido de este lunes por la noche en la cancha de Banfield, por el torneo Clausura, para el cual el técnico Jorge Almirón debe meter mano obligadamente. Tiene más bajas de las que ya sufrió contra Estudiantes, por la Supercopa Internacional .

El panorama no se presenta tan complejo por el fuerte envión que logró el equipo con la consagración en Santiago del Estero , pero en el armado del equipo los problemas están.

De todas formas, teniendo en cuenta el encuentro en el estadio Madre de Ciudades ante Estudiantes , hay una base lógica que asoma, en la que se destaca el cambio que, indefectiblemente, habrá en el arco.

La reaparición de Jeremías Ledesma es el dato destacado en este equipo que se verá en la obligación de sumar de a tres para mantener viva la ilusión de la pelea por el primer puesto en la tabla anual.

En otro contexto, Axel Werner hubiese seguido como titular, pero la lesión que sufrió contra Estudiantes lo saca no sólo de este partido, sino de unos cuantos más. Es que sufrió un esguince de rodilla con distensión ligamentaria, por lo que estará parado no menos de cuatro semanas.

>>Leer más: Central lleva visitantes: cómo le fue al equipo las últimas veces que lo hizo en el torneo local

Así, Ledesma vuelve al arco después de lo que fue su salida en aquel partido contra Argentinos Juniors. Tampoco atajó en la final por la Supercopa Internacional. Es un dolor de cabeza para el técnico la baja de Werner, pero quien tomará su lugar es ni más ni menos que el arquero que siempre fue considerado titular por Almirón.

Soto por Sández

Y si de lógica se trata, Alexis Soto tiene todos los boletos para ir en lugar de Agustín Sández, suspendido de manera provisoria por el tumulto ocurrido al final del encuentro.

Alexis Soto será el reemplazante del suspendido Agustín Sández, expulsado en el triunfo de Central ante Estudiantes. Celina Mutti Lovera / La Capital

En el resto no parece haber mucho lugar para las sorpresas. Es que el Canalla fue a Santiago del Estero con unas cuantas bajas y quienes tuvieron la chance de jugar lo harían también ahora contra Banfield.

Ausente todavía Vicente Pizarro (sigue afectado a la selección chilena), el acompañante de Franco Ibarra en el anillo central será otra vez Federico Navarro.

Una situación similar es la de Giovanni Cantizano, quien fue el elegido para suplir la baja de Jaminton Campaz. El juvenil estuvo a la altura en el último partido y seguramente conserve su lugar.

>>Leer más: Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Por ahí donde cabría la posibilidad de abrir alguna incógnita es por el carril derecho, donde Gaspar Duarte corre con ventaja simplemente por haber sido titular en la final.

Almirón ya tuvo problemas para armar el último equipo y ahora sumó nuevas complicaciones. Celina Mutti Lovera / La Capital

La duda se plantea porque el extremo fue reemplazado en el entretiempo y en su lugar ingresó Elías Verón, a quien habría que ponerle una ficha, por mínima que sea. Dependerá de qué tipo de partido decida plantear Almirón en el Florencio Sola.

Hay otro nombre para anotar en ese puesto y es el de Julián Fernández, autor del gol que le bajó la persiana al partido contra el Pincha, pero el zurdo sumó recién en Santiago sus primeros minutos luego de un largo parate por una lesión muscular.

El probable de Central

Así las cosas, el probable del Canalla para visitar a Banfield sería con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra y Federico Navarro; Gaspar Duarte o Elías Verón; Ángel Di María y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.