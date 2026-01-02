Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato Luego de la finalización de su vínculo, el mediocampista tiene una oferta de la dirigencia canalla sobre la mesa, pero la respuesta tarda en llegar Por Guillermo Ferretti 2 de enero 2026 · 15:06hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Ya sin contrato con Central, Ignacio Malcorra analiza su futuro.

Los caminos de Ignacio Malcorra y Rosario Central parecen estar cada vez más lejos. El futbolista finalizó su contrato con la institución y desde el 1º de enero es jugador libre, por lo que puede negociar con cualquier club que desee contar con sus servicios. Mientras tanto, la propuesta de la dirigencia canalla sigue en pie.

Desde Arroyito hubo un contacto directo con Cristian Bragarnik, representante de Malcorra, para hacerle saber que la propuesta de renovación, superior a las cifras de su contrato anterior, se mantiene y la decisión estará del lado del mediocampista, quien se convirtió en uno de los más queridos de los hinchas.

A pesar de que Nacho todavía no le respondió a Central, tampoco tendría ninguna propuesta superior por otro lado, por lo que espera resolver su situación. La oferta canalla sigue en pie para retenerlo, pero cada día que pasa la definición parece alejar aún más a las partes.

Malcorra Central pasillo.jpeg Malcorra es un emblema canalla y uno de los futbolistas más querido por los hinchas. Héctor Río / La Capital La decisión de Malcorra antes de la pretemporada Por lo pronto, la dirigencia auriazul mantiene las intenciones de renovar al 10, al menos hasta que consiga un jugador de la misma posición que pueda convertirse en su reemplazo, con el mercado de pases a pleno.

>> Leer más: Las rachas que tendrá que mantener o cortar Central en el Apertura 2026 En lo inmediato, Central comenzará la pretemporada este lunes 5 de enero bajo las órdenes de Jorge Almirón, el flamante entrenador canalla que irá en búsqueda de afrontar la triple competencia entre el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, además de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes y la Supercopa de Campeones.