Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

El representante del futbolista de Inter Miami se encontraba internado por complicaciones recientes vinculadas a una enfermedad

El papá de Messi fue al estadio Gabino Sosa a fines de marzo con sus familiares.

Horas después de la muerte de Jorge Messi , fuentes oficiales confirmaron que el padre de Lionel estaba internado en el Sanatorio Centro de Rosario . Los directivos de la institución, ubicada en calle Paraguay 975, lo anunciaron a través de un comunicado oficial para despejar dudas al respecto.

Según el mensaje difundido en el inicio de la jornada, el empresario de 68 años murió a las 2 de este sábado y no habrá velatorio . "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", manifestaron en el reconocido centro de salud.

El director médico del sanatorio, Carlos Mackey , fue quien firmó el comunicado en el que se brindaron algunas precisiones respecto de la situación del papá del futbolista de Inter Miami. No obstante, aclaró por la misma vía que se mantendrán bajo reserva los detalles referidos al tratamiento médico , entre otras cuestiones.

" El Sanatorio Centro cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi , de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 2", anunciaron en el nosocomio. El comunicado se difundió poco antes de las 11, cuando la noticia ya había alcanzado repercusión internacional pero no había aún documentos oficiales sobre el tema.

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó la muerte de Jorge Messi.

El mensaje firmado por Mackey hizo hincapié en la necesidad de preservar datos vinculados a los procedimientos médicos. En ese sentido, el médico señaló: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

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Según trascendió luego del mensaje, el padre del capitán de la selección argentina pasó dos semanas internado allí. Tras el anuncio, aclararon que no habrá otros comunicados vinculados a esta situación.

Por otra parte, fuentes ligadas al tema apuntaron que el traslado del cuerpo se habría realizado esta misma madrugada y que la familia Messi se fue del sanatorio a media mañana. Por entonces, la noticia ya estaba teniendo una gran repercusión en redes sociales.