La Capital | Ovación | Messi

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

El representante del futbolista de Inter Miami se encontraba internado por complicaciones recientes vinculadas a una enfermedad

8 de agosto 2026 · 10:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
El papá de Messi fue al estadio Gabino Sosa a fines de marzo con sus familiares.

Foto: La Capital / Marcelo Bustamante

El papá de Messi fue al estadio Gabino Sosa a fines de marzo con sus familiares.
El Sanatorio Centro de Rosario confirmó la muerte de Jorge Messi.

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó la muerte de Jorge Messi.

Horas después de la muerte de Jorge Messi, fuentes oficiales confirmaron que el padre de Lionel estaba internado en el Sanatorio Centro de Rosario. Los directivos de la institución, ubicada en calle Paraguay 975, lo anunciaron a través de un comunicado oficial para despejar dudas al respecto.

Según el mensaje difundido en el inicio de la jornada, el empresario de 68 años murió a las 2 de este sábado y no habrá velatorio. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", manifestaron en el reconocido centro de salud.

El director médico del sanatorio, Carlos Mackey, fue quien firmó el comunicado en el que se brindaron algunas precisiones respecto de la situación del papá del futbolista de Inter Miami. No obstante, aclaró por la misma vía que se mantendrán bajo reserva los detalles referidos al tratamiento médico, entre otras cuestiones.

¿Qué dice el comunicado del Santorio Centro de Rosario?

"El Sanatorio Centro cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 2", anunciaron en el nosocomio. El comunicado se difundió poco antes de las 11, cuando la noticia ya había alcanzado repercusión internacional pero no había aún documentos oficiales sobre el tema.

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó la muerte de Jorge Messi.

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó la muerte de Jorge Messi.

El mensaje firmado por Mackey hizo hincapié en la necesidad de preservar datos vinculados a los procedimientos médicos. En ese sentido, el médico señaló: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

>> Leer más: Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico: rendimientos flojos y pocos resultados

Según trascendió luego del mensaje, el padre del capitán de la selección argentina pasó dos semanas internado allí. Tras el anuncio, aclararon que no habrá otros comunicados vinculados a esta situación.

Por otra parte, fuentes ligadas al tema apuntaron que el traslado del cuerpo se habría realizado esta misma madrugada y que la familia Messi se fue del sanatorio a media mañana. Por entonces, la noticia ya estaba teniendo una gran repercusión en redes sociales.

Noticias relacionadas
Personal de seguridad privada vigilaba el predio elegido por la familia Messi.

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

El papá de Messi fue al estadio Gabino Sosa a fines de marzo con sus familiares.

Jorge Messi falleció en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

La AFA se solidarizó con Lionel Messi y su familia.

AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

El funcionario presentó un homenaje a Messi tras la conquista del Mundial 2022.

Jorge Messi, "Rosarino de alma y corazón": el emotivo adiós de Pablo Javkin

Ver comentarios

Las más leídas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Lo último

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

El gobernador de Santa Fe realizó un posteo en redes acompañando a la familia de Lionel. También reveló la tarea de Jorge por Rosario y la provincia
Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio
Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia
Ovación

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: Abrazo gigante, jefe
La Ciudad

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi
Ovación

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel
Ovación

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Central piensa en el reemplazo de Campaz y pone la mirada sobre otro futbolista colombiano

Central piensa en el reemplazo de Campaz y pone la mirada sobre otro futbolista colombiano

Ovación
Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Jorge Almirón: Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi

Jorge Almirón: "Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi"

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Policiales
Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

La Ciudad
Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio
La Ciudad

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: Abrazo gigante, jefe

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video se haga viral por lo bueno
Política

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video "se haga viral por lo bueno"

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad
La Ciudad

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo
La Ciudad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Condenaron a un hincha de Newells por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas
Policiales

Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo
Policiales

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero
Policiales

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela
La Ciudad

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear
Policiales

Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear