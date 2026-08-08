Un voraz incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste

Un incendio de importantes dimensiones se produjo ese sábado a la tarde en una casa ubicada en Sánchez de Loria al 1295 bis, en barrio 7 de Septiembre, zona noroeste de Rosario.
El siniestro se declaró este sábado en Sánchez de Loria al 1200 bis. Dotaciones de bomberos Voluntarios y Zapadores trabajaron en el lugar. No hubo heridos
Un incendio de importantes dimensiones se produjo ese sábado a la tarde en una casa ubicada en Sánchez de Loria al 1295 bis, en barrio 7 de Septiembre, zona noroeste de Rosario.
El siniestro se declaró alrededor de las 15.45 de hoy en una vivienda de dos plantas. Fuentes policiales señalaron que el fuego comenzó en la parte superior del inmueble y en pocos minutos causó daños totales en ese lugar y parciales en un 70 por ciento en la parte inferior.
Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios y Zapadores. Los voceros consultados indicaron que en la planta baja de la vivienda funciona un taller mecánico en el que había siete vehículos, entre automóviles y camionetas, pero afortunadamente el fuego no llegó hasta allí.
Las fuentes señalaron que el fuego pudo ser controlado y que no se registraron heridos. Mientras los bomberos concluían con sus tareas, se esperaba el arribo de personal de Protección Civil de la Municipalidad que evaluará en qué situación quedó la estructura del inmueble y si puede ser habitado.