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Un voraz incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste

El siniestro se declaró este sábado en Sánchez de Loria al 1200 bis. Dotaciones de bomberos Voluntarios y Zapadores trabajaron en el lugar. No hubo heridos

8 de agosto 2026 · 18:27hs
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Incendio en zona noroeste. El siniestro se declaró este sábado alrededor de las 15. No hubo heridos

Foto: Bomberos Voluntario de Rosario

Incendio en zona noroeste. El siniestro se declaró este sábado alrededor de las 15. No hubo heridos
Los daños fueron totales en la planta alta. El incendio se declaró a las 15.45

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario

Los daños fueron totales en la planta alta. El incendio se declaró a las 15.45

Un incendio de importantes dimensiones se produjo ese sábado a la tarde en una casa ubicada en Sánchez de Loria al 1295 bis, en barrio 7 de Septiembre, zona noroeste de Rosario.

El siniestro se declaró alrededor de las 15.45 de hoy en una vivienda de dos plantas. Fuentes policiales señalaron que el fuego comenzó en la parte superior del inmueble y en pocos minutos causó daños totales en ese lugar y parciales en un 70 por ciento en la parte inferior.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios y Zapadores. Los voceros consultados indicaron que en la planta baja de la vivienda funciona un taller mecánico en el que había siete vehículos, entre automóviles y camionetas, pero afortunadamente el fuego no llegó hasta allí.

>> Leer más: Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Las fuentes señalaron que el fuego pudo ser controlado y que no se registraron heridos. Mientras los bomberos concluían con sus tareas, se esperaba el arribo de personal de Protección Civil de la Municipalidad que evaluará en qué situación quedó la estructura del inmueble y si puede ser habitado.

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