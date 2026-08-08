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Sectores del peronismo piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Sugieren no exportar la interna bonaerense al resto del país y destacan la necesidad de construir consensos

8 de agosto 2026 · 20:23hs
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Guillermo Michel le envió un mensaje directo al gobernador bonaerense

Foto: Archivo / La Capital

Guillermo Michel le envió un mensaje directo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El diputado nacional peronista Guillermo Michel defendió este sábado la unidad de la oposición y pidió no trasladar al resto del país la interna política de la provincia de Buenos Aires.

“El gobernador de Buenos Aires (Axel Kicillof) tiene que pensar en no llevar la interna que está teniendo en esa provincia al resto del país y concentrarse en gestionar”, afirmó Michel.

El legislador resaltó la necesidad de construir consensos y alcanzar la unidad, pero con respeto a las identidades territoriales.

“En el interior se hace política de otro modo, la sociedad no está toda politizada como en Buenos Aires. Por eso hay que hacer el ejercicio de entender que se puede convivir entre todos los sectores”, planteó.

Las políticas de Milei

En ese marco, Michel también advirtió sobre el impacto del programa económico del gobierno de Javier Milei y cuestionó un modelo que, según indicó, provoca una caída de la actividad, pérdida del poder adquisitivo y un fuerte deterioro del consumo.

Además, relativizó la mejora registrada en la recaudación del impuesto a las ganancias y consideró que ese incremento no refleja una recuperación genuina de la economía.

Michel también alertó sobre las consecuencias de la apertura de importaciones para la industria nacional y el empleo argentino.

Finalmente rechazó el equilibrio fiscal defendido por el gobierno nacional y lo calificó como “un superávit trucho y ficticio que se sostiene con la falta de pago a los proveedores, con una deuda flotante de 3 billones de pesos y con las rutas del país destruidas”.

El dirigente entrerriano cerró con una advertencia sobre el rumbo económico al señalar que conduce a "una economía peruanizada: con la mitad de la clase media a punto de desaparecer y con un modelo sin industria nacional”.

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