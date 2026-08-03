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Intento de robo: balearon a un hombre y su hijo se salvo porque el disparo dió en su billetera

Ocurrió este lunes por la noche en Batlle y Ordóñez al 500. Un joven estaba ayudando a su padre a manejar una moto cuando aparecieron dos ladrones armados

3 de agosto 2026 · 22:48hs
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Robo violento. El joven recibió un tiro en la pierna que dio en la billetera.

Robo violento. El joven recibió un tiro en la pierna que dio en la billetera.

Un violento intento de robo se produjo esta noche en pasaje Doering al 6200 (altura de Batlle y Ordóñez al 500), en la zona sur de la ciudad, con el saldo de un hombre baleado en el brazo y en el abdomen.

Rubén, un colectivero jubilado de 64 años, se encontraba junto a su hijo Lisandro de 23, quien le estaba enseñando a manejar una moto, una Honda Twister. Fue en ese momento cuando dos sujetos aparecieron en moto, se le pusieron a la par con intenciones de robo y comenzaron a forcejear para robar la Honda. Uno de los ladrones sacó un arma y comenzó a disparar.

Disparos en la zona sur

Lisandro contó esta noche que su papá recibió dos impactos de bala (uno en el brazo y otro en el abdomen) que en principio solo alcanzaron a rozarlo. "A mí también me disparan, pero como justo tenía la billetera en el bolsillo la billetera recibe el impacto cuando me gatillan en la pierna", dijo.

El joven contó que siempre solían practicar con su papá con las motos y que esta fue la primera vez que le sucede este tipo de episodios en el barrio.

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