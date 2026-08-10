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Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: "Lo aprendí de él"

El hijo de Miguel Russo definió por encima del arquero Beltrán para que Tigre se quede con la victoria. Después del partido, anunció que espera su primer hijo

10 de agosto 2026 · 11:55hs
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El festejo de gol de Nacho Russo

El festejo de gol de Nacho Russo, hijo del histórico Miguel Ángel, en la victoria de Tigre frente a River

Ignacio Russo fue el gran protagonista de la victoria de Tigre ante River. El delantero marcó el 1-0 sobre el final del partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo Clausura y le dio al Matador un triunfo que volvió a tener como víctima al equipo de Eduardo Coudet.

A falta de pocos minutos para el final, una pérdida del Millonario en la salida terminó siendo aprovechada por el hijo de Miguel Ángel Russo, quien quedó mano a mano con el arquero Santiago Beltrán y definió por encima de su cuerpo para convertir el único gol del encuentro.

Después del partido, Russo explicó el secreto detrás de la definición que le permitió superar al arquero riverplatense. El delantero recordó a Marco Ruben, uno de los grandes referentes que tuvo durante su etapa en Central.

"Lo aprendí de Marco Ruben. Muchas veces, en los trabajos de definición, me decía que cuanto más cerca del arquero estás, menos espacios tenés para los costados y el espacio está arriba porque ellos se amplían", explicó.

En ese sentido, el atacante contó que la jugada era una definición que venía practicando, aunque hasta ahora no había tenido la oportunidad de utilizarla en un partido.

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Ignacio Russo y un festejo doble

Tras el triunfo, el delantero también fue consultado por cómo habría reaccionado su padre al verlo marcarle a River: "Seguro estaría muy contento".

La noche tuvo además un significado especial para Russo. Luego de marcar el gol, el delantero se colocó la pelota debajo de la camiseta y se besó el vientre, un festejo tradicional para anunciar un embarazo.

El futbolista confirmó después del partido que espera un hijo y contó que decidió comunicar la noticia de una manera particular: "Muchos de mi familia se enteraron de que iba a ser padre en el festejo. Se lo había comentado a algunos, a los más cercanos, por un tema lógico de si pasaba algo. Ellos sí sabían, pero los demás no sabían ninguno".

Russo también reveló que Diego Dabove, entrenador de Tigre, era una de las pocas personas que conocía la noticia antes del festejo.

"Solo lo sabía Diego, que en algún momento tenía que decirlo. Concentramos cada dos o tres días y hablábamos del tema, pero no lo dije nunca. Quería que se enteren así (sus compañeros). Muchos no me creían, pensaban que estaba haciendo una joda", contó.

Y aprovechó la conferencia para enviarle un mensaje a su pareja: "Contento por el gol, aprovecho para mandarle un saludo a mi novia, que vamos a ser papás".

Sobre las emociones que atravesó durante la noche, el delantero reconoció que todavía intenta asimilar todo lo ocurrido: "Algo hermoso, todas sensaciones nuevas. No sé cómo se reacciona tampoco, solo me sale sonreír, ser feliz y agradecerle un poco a la vida".

Russo destacó la importancia de ganar este tipo de partidos: "Estos momentos son pocos en la carrera que por ahí uno tiene estas satisfacciones. Hay que aprovecharlo al máximo, disfrutarlo. Hoy es una noche de alegría y ya a partir de mañana, mentalizados que tenemos Copa Sudamericana el miércoles".

Por último, Russo descartó que exista una motivación especial por enfrentar a River debido al pasado de su padre como entrenador de Boca: "Eso era algo de él. Yo soy hincha de Central, así que con River no tengo ninguna rivalidad. Desde ese lado no. Obviamente siempre es especial jugar contra los equipos grandes, por la magnitud que tienen y por el después que generan".

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