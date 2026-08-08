Capitán Bermúdez: sufrió una descarga eléctrica cuando su camión volcador tocó unos cables

El accidente sucedió este sábado en San Martín y Brasil. La víctima tiene 64 años y permanece internada en el Hospital Eva Perón

El hombre que sufrió una descarga de electricidad en Capitán Bermúdez está internado en el Hospital Eva Perón

Un hombre de 64 años sufrió heridas de consideración en Capitán Bermúdez al recibir una descarga eléctrica, causada cuando la batea de un camión volcador se elevó para descargar arena y tocó los cables de tensión, según indicaron fuentes policiales.

El accidente sucedió este sábado poco antes de las 16, en San Martín al 100, de esa ciudad del departamento San Lorenzo.

La víctima fue identificada como Raúl Cascon, quien permanece internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Según fuentes policiales, el hombre se encontraba en San Martín al 100 donde tenía estacionado un camión Ford sobre la vereda oeste.

De acuerdo con la versión preliminar, Cascon habría accionado la batea del camión para volcar una carga de arena y en ese movimiento mecánico la bandeja habría tocado los cables de tensión y así el hombre recibió una poderosa descarga.

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Al lugar acudieron rápidamente personal de Bomberos Voluntarios y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias quienes realizaron las primeras atenciones y dispusieron el traslado de la víctima al Hospital Eva Perón para una mejor atención.

También, personal de la Empresa Provincial de la Energía se presentaron en el lugar para verificar el estado en quedó el tendido de cables y garntizar la continuidad del suministro.