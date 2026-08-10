Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

El epicentro fue localizado cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Las autoridades evalúan los daños y monitorean posibles réplicas

Se aguarda por los primeros reportes para conocer los daños materiales y las personas heridas

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombi a este lunes alrededor de las 7.30. El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al occidente del país, y el movimiento se sintió en distintas ciudades del centro y suroeste del territorio.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó inicialmente que el sismo había tenido una magnitud de 6,7, pero posteriormente actualizó la cifra a 7,4. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también confirmó una magnitud de 7,4 para el evento.

El movimiento tuvo una profundidad de aproximadamente 96 kilómetros y fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional. El epicentro se ubicó aproximadamente a 20 kilómetros de San José del Palmar, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud.

Por la magnitud del movimiento, el terremoto fue percibido en amplias zonas del país. Entre las principales ciudades donde se sintió estuvieron Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Pereira, Armenia y Quibdó. En distintos puntos se produjeron evacuaciones preventivas de edificios y se activaron los organismos de emergencia para evaluar posibles daños.

Mientras avanzaban las primeras evaluaciones, el Servicio Geológico Colombiano mantuvo el monitoreo permanente a través de su red de estaciones para determinar el alcance de la emergencia.

Reportan heridos y graves daños

Las primeras informaciones sobre las consecuencias del terremoto se conocieron desde el departamento de Chocó. En Quibdó, su capital, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en distintas edificaciones.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó la situación a través de sus redes sociales y advirtió sobre la posibilidad de nuevas réplicas: "Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones".

Posteriormente, la funcionaria señaló que los equipos de emergencia ya comenzaron con el relevamiento de las zonas afectadas: "Nos preocupan las réplicas. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial".

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron edificios que se desplomaron total o parcialmente en distintos barrios de Quibdó, mientras numerosos vecinos salieron a las calles tras el fuerte movimiento.

Temblor en Colombia deja graves afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas.



Catedral y varios edificios afectados, escombros y heridos tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/j81c8gKBr6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

A poco más de 40 minutos del terremoto principal, el Servicio Geológico Colombiano informó sobre nuevos movimientos sísmicos en el departamento de Chocó.

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A las 8.18 de la mañana se registró un evento de magnitud 4,6 y de profundidad superficial en el municipio de Nóvita. En ese mismo momento también se produjo otro movimiento en San José del Palmar, con una magnitud de 4,8 y una profundidad de 88 kilómetros.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la actividad sísmica debido a la posibilidad de nuevas réplicas.

El mensaje del gobierno colombiano

Tras la noticia, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que asumió directamente la coordinación de la respuesta en San José del Palmar.

El mandatario ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para centralizar la información y coordinar las tareas de asistencia en las zonas afectadas. Además, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes.

De la Espriella también anunció que viajaría a Pereira: "Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno".

El mandatario también buscó transmitir tranquilidad a la población: "No están solos. El Estado está presente y actuando. Estamos atentos y actuando. Mantendremos informados a los colombianos".

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

El terremoto se sintió en países vecinos

La fuerza del movimiento también hizo que el terremoto fuera percibido fuera de Colombia. El sismo se sintió en Quito, Ecuador, y en distintas regiones de Venezuela. También hubo reportes de percepción en varias provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados de manera preventiva.

Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan con el relevamiento de información en las zonas urbanas y rurales afectadas.

El terremoto de 7,4 es uno de los movimientos sísmicos de mayor magnitud registrados en la región en los últimos años y mantiene en alerta a los organismos de emergencia internacional.