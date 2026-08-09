Prohibieron los drones en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

TN, La Nación + y C5N sobrevolaron durante la noche de este sábado el cementerio El Prado para obtener imágenes de Lionel Messi y su familia. El entorno del capitán realizó gestiones ante autoridades provinciales y nacionales, mientras en las redes crecía el repudio por la falta de respeto a la intimidad.

La presencia de drones de canales de televisión porteños sobrevolando el cementerio donde la familia Messi despedía a Jorge Messi obligó a las autoridades a tomar una decisión de urgencia: prohibir formalmente cualquier vuelo de estos dispositivos sobre el predio y reforzar el operativo de seguridad para garantizar este domingo a la mañana la intimidad de Lionel Messi y sus allegados en uno de los momentos más dolorosos para la familia.

La situación comenzó a generar preocupación durante la noche de este sábado, cuando familiares y allegados advirtieron que distintos canales llegados desde Buenos Aires, entre ellos TN, La Nación + y C5N, mantenían drones sobre el cementerio privado El Prad o, ubicado en Pérez, sobre la ruta nacional 33, con la intención de obtener imágenes del capitán de la selección argentina y de su entorno .

La utilización de estos dispositivos para seguir desde el aire una ceremonia familiar y privada provocó la reacción inmediata del entorno de los Messi. Representantes de la familia realizaron gestiones ante distintos niveles del Estado para conseguir que cesaran los sobrevuelos.

Hubo contactos con el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad provincial para que intervengan en este asunto , pero también con funcionarios nacionales . Finalmente, se dispuso formalmente la prohibición de utilizar drones en las inmediaciones del cementerio .

Drones sobre el cementerio y una cobertura que generó malestar

La situación produjo un fuerte contraste con el clima que había predominado en Rosario desde que se conoció la muerte de Jorge Messi.

Mientras la ciudad, sus habitantes, instituciones y medios locales acompañaron a la familia con silencio, mesura y respeto, la llegada de algunas señales televisivas porteñas estuvo atravesada por una lógica diferente de cobertura y por la búsqueda permanente del morbo, de imágenes de Lionel Messi y sus familiares en este triste momento que viven.

Durante buena parte de la noche de este sábado, drones con cámaras de canales de TV registraron los movimientos dentro del cementerio, incluso cuando se trataba de una despedida organizada bajo absoluta reserva. Tras la llegada de Leo Messi a Rosario y su ingreso al cementerio El Prado, estos dispositivos aéreos siguieron con sus lentes al capitán argentino adentro del predio rompiendo su intimidad.

La situación terminó obligando a reforzar un dispositivo de seguridad que ya era importante debido a la enorme repercusión provocada por la muerte de Jorge Messi y por la presencia en la región del capitán de la selección argentina.

El cementerio El Prado quedó completamente blindado

Así, el cementerio privado El Prado fue sometido a un estricto operativo de seguridad. La medida, formalizada por el subcomisario encargado del dispositivo, incluyó un amplio vallado preventivo y el cierre de los accesos al público desde el mediodía del sábado.

Desde entonces, solamente pudieron ingresar vehículos que contaban con autorización previa.

La protección no quedó limitada al perímetro terrestre. Después de detectarse la presencia de drones pertenecientes a medios de comunicación, se dispuso de urgencia la restricción aérea y se reforzó tanto la custodia privada como la policial para evitar nuevas captaciones de imágenes desde el exterior.

El objetivo fue preservar una ceremonia que la familia decidió mantener en la mayor intimidad posible.

Qué dice la normativa sobre el uso de drones

La restricción establecida en Pérez se apoyó además en las normas vigentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Aunque la reglamentación contempla condiciones más flexibles para determinados vuelos de aeronaves no tripuladas de menos de 250 gramos, se mantiene la prohibición de utilizarlas sobre concentraciones de personas o en acontecimientos privados que requieren una protección especial de la intimidad.

Ese fue el criterio aplicado alrededor del cementerio El Prado.

De manera paralela, efectivos policiales montaron un operativo de contención en las inmediaciones y establecieron perímetros mediante conos y cintas de demarcación en los principales ingresos.

El dispositivo apuntó también a ordenar la presencia de los numerosos medios de comunicación que se acercaron hasta Pérez y regular el tránsito de vehículos después de la llegada de Lionel Messi a Santa Fe.

Fuerte repudio en las redes por los drones sobre la familia Messi

Las imágenes de drones sobre el cementerio generaron además una inmediata reacción en las redes sociales. Buena parte de los mensajes cuestionó el límite de la cobertura periodística y reclamó que Lionel Messi y su familia pudieran atravesar el duelo sin cámaras siguiéndolos.

TN: T O D O N E G A T I V O

La necesidad de meter un drone en el medio de un cementerio invadiendo la privacidad de una familia de luto.

Morbo, frívolo, innecesario y de pésimo gusto. pic.twitter.com/ZPHfjIsGDA — T E L E V I C I O (@TeleVicioOk) August 9, 2026

“Vomitivo lo de los canales porteños con un drone metiéndose en el cementerio. Dejen a los Messi en paz”, expresó uno de los usuarios.

Que crotada los medios que vuelan un drone sobre el cementerio para poder tener imagenes de Messi. No siempre vale todo. — Juan! (@Yojuanjunco) August 9, 2026

Otro planteó: “Che, ¿no da para que aunque sea por hoy dejen en paz a Messi? Fíjense, capaz les queda un poco de humanidad y dejan de romperle los huevos mientras está enterrando al padre”.

También hubo llamados directamente dirigidos a la audiencia: “Apaguen la tele. Que los canales de noticias sepan que no nos importa el morbo. Solo queremos que pase este momento rodeado de los suyos”.

El nivel de morbo que manejan. Pusieron UN DRON a seguir a messi en el velorio

Me da mucho asco y vergüenza — Pasajera en Trance (@LeticiaMigrania) August 9, 2026

“QUE VERGÜENZA. Canales de TV metiendo drones en el cementerio. Hay que ser mal nacido, irrespetuoso y morboso deplorable para hacerle esto a quien solo nos regaló alegrías”, decía otro mensaje.

@todonoticias pone ‘’ preservar la intimidad” pero le mete un dron en pleno cementerio! Algo más morboso ??? Dejen a la familia despedirse en paz !! #messi #nelsoncastro pic.twitter.com/aSOQoZb0X4 — Serendipity (@kediceeee) August 9, 2026

Las críticas apuntaron igualmente a la forma en que algunas señales presentaron la cobertura. “‘Expectativa por la llegada de Messi a Rosario’, titulan los canales. Nadie está a la expectativa de nada. Lo único que queremos los argentinos es que dejen a esa familia EN PAZ. Se la pasan dando lecciones de moral desde la TV mientras acosan a la gente en sus peores momentos”, sostuvo otra publicación.

“Un límite ético”: las críticas a los canales de televisión

Algunos usuarios mencionaron directamente a las señales involucradas. “TN invadió el espacio aéreo del Cementerio El Prado, no respetando la intimidad del último adiós de Jorge Messi. El periodismo debe reflexionar en momentos como estos sobre los duelos familiares y la preservación de la intimidad”, señalaba uno de los mensajes.

“Dan vergüenza: enviar a todos los canales de noticias. Dejen en paz al capitán”, agregó otro.

El contraste con el comportamiento que había predominado en la ciudad también apareció en numerosos comentarios. “En Rosario nadie molesta a los Messi, ya vinieron los medios porteños a romper las bolas al sanatorio y al aeropuerto”, escribió un usuario.

Otro reclamó: “Dejen despedir a Messi y su familia en paz!!! Ni en un momento de tanta tristeza tienen un poco de respeto. Hay un dron arriba del cementerio. Es una bajeza total”.

“Sería hermoso que esta vez dejen en paz a Messi y su familia, que no los persigan ni los invadan. Que puedan hacer su duelo en paz. Sería una gran demostración de afecto y respeto. Ojalá se pudiera”, pidió otra persona.

Hubo además mensajes breves que sintetizaron el malestar: “¿Un drone en un cementerio??? No se dan cuenta que estamos pidiendo respeto, silencio”.

Y otro planteó directamente la discusión sobre los límites profesionales de una cobertura periodística: “Que algunos canales hayan puesto drones para mostrar a Messi en el cementerio, es un límite ético. Dan vergüenza”.

La despedida de Jorge Messi quedó así rodeada por un dispositivo de máxima reserva. La ceremonia íntima, reservada exclusivamente para familiares y allegados, tenía previsto finalizar este domingo al mediodía, mientras en los alrededores del cementerio continuaba el operativo destinado a impedir nuevos ingresos, ordenar a los medios presentes y evitar otra irrupción de drones sobre el predio.