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Crónicas de campaña: el maíz viene tardío

La humedad y las temperaturas de julio atrasaron las tareas de cosecha. En trigo, los lotes comenzaron a encañar prematuramente y hay temor a que exploten las enfermedades. El informe de la Guía Estratégica del Agro

9 de agosto 2026 · 06:15hs
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La humedad de julio complicó la cosecha del maíz tardío. Agosto se presenta más frío y seco.

La humedad de julio complicó la cosecha del maíz tardío. Agosto se presenta más frío y seco.

Un julio muy húmedo y cálido dejó a casi la mitad del maíz tardío sin poder cosecharse. En trigo, hay un llamativo adelantamiento fenólogico con lotes encañando y un gran temor a que exploten las enfermedades. Agosto trajo de nuevo el sol y el frío. ¿Cómo están parados los cultivos en este cambio? La Guía Estratégica para el Agro (GEA) lo auscultó en su último reporte semanal.

Los especialistas del servicio de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario consultaron si la falta de radiación y frío podían ser una limitante para el trigo. En el analisis de la red de estaciones GEA/BCR, la radiación diaria media entre el 1º de junio y el 31 de julio mostraron que este año la región recibió entre un 20% y 40% menos de radiación que el 2025 comparando ambos periodos.

Lo que mata es la humedad

Los técnicos consultados respondieron que el mayor peligro no lo está corriendo ahora mismo el trigo sino el maíz tardío, que falta por cosechar. Por el contrario, señalaron que los trigos creciendo en muy buenas condiciones. Sí detectaron un llamativo adelantamiento fenólogico, con lotes que ya están encañando cuando tedrían que hacerlo por lo menos después del 15 de agosto. “Si bien no hay enfermedades generalizadas, el potencial peligro de infestación es muy alto”, advirtieron.

Según la GEA, está faltando por levantar un 47%, casi 150.000 ha, de maíz porque ante estas condiciones la cosecha no ha podido avanzar durante todo julio. “Hoy nuestra gran preocupación pasa por la cosecha del maíz tardío. Ya estamos viendo lotes de sorgo brotados”, señalaron técnicos de Alvear.

En cuanto al adelantamiento fenólogico del trigo, especialistas de Corral de Bustos dejaron abierta la incógnita: “No sé si es bueno o malo que estén adelantandose, con el tiempo, lo sabremos”, dijeron. Lo que sí se ven son manchas por tizón bacteriano. Así lo advirtieron en Pergamino.

Un invierno lógico

“Al trigo le falta un invierno lógico, un año así no es para el trigo, aparte tenemos un ambiente ideal para que las enfermedades despierten y exploten”, alertaron en Alvear, que rogaron por, al menos, 15 a 20 días de frío y sol.

¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? El consultor Elorriaga ve señales de cambio en el patrón de las condiciones climáticas que predominaron durante julio. “Se espera una mejora de las condiciones meteorológicas por la rotación del viento al sector sur y estabilidad y buen tiempo en los próximos siete días”, dijo.

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