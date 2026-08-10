Pami se incorpora al programa nacional para el tratamiento de ACV

Mediante el Ministerio de Salud, Pami se sumó al programa que busca mejorar la coordinación para la atención de pacientes con ACV

Pami se incorpora al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular

El Ministerio de Salud de la Nación y el Programa de Atención Médica Integral (Pami) firmaron un convenio para incorporar a los afiliados de la obra social a la red del Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV) , diseñado para agilizar el acceso al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con ACV.

La medida busca mejorar los tiempos de atención y garantizar respuestas rápidas en casos de emergencia . El esquema del PRONAC-ACV incluye centros de atención en función de la complejidad de los casos, creación de redes regionales de derivación y la implementación de un Código ACV Nacional , un sistema que activa alertas en tiempo real para agilizar la atención.

Asimismo, el programa cuenta con herramientas digitales para monitorear a los pacientes, protocolos para tratamientos de alta complejidad y mecanismos que refuerzan la rehabilitación y el seguimiento posterior al episodio.

Cómo funciona el PRONAC-ACV

El PRONAC-ACV, conducido por el Ministerio de Salud de la Nación, es el encargado de la organización de una red nacional de establecimientos de salud dispuesta de acuerdo con sus distintos niveles de complejidad de los casos. El objetivo es que, ante un ACV, los pacientes puedan ser derivados rápidamente al centro más adecuado según el tratamiento que necesiten.

Una de sus principales funciones es activar el Código ACV Nacional, una alerta en tiempo real que permite poner en marcha un circuito de atención con rapidez.

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Cómo se vinculará Pami con el PRONAC-ACV

Con su incorporación, Pami jugará un rol importante en la coordinación de la atención de sus afiliados. Algunas de sus principales responsabilidades serán recibir las alertas generadas mediante el Código ACV Nacional, garantizar el traslado de los pacientes y coordinar las decisiones de derivación dentro de la red.

La obra social deberá deberá trabajar en acuerdos operativos con municipios, autoridades sanitarias locales y otros financiadores para favorecer la aplicación del programa y asegurar la una atención continuada.