Rechazan suspender el juicio contra el ex fiscal regional acusado en una red de juego ilegal

La jueza Verón no aceptó el planteo de la defensa de Patricio Serjal, que había pedido que se resolviera antes la situación de uno de los fiscales que lo imputó

El ex fiscal regional espera en libertad el juicio oral en su contra acusado de integrar una red de juego ilegal

La jueza Eleonora Verón rechazó el planteo de la defensa del ex fiscal regional Patricio Serjal de suspender el proceso judicial en el que está acusado de integrar una red de juego ilegal hasta que se resuelva la situación procesal de uno de los fiscales que lo acusó, Matías Edery, acusado de proteger a una mujer imputada en una trama extorsiva vinculada a Los Monos. La magistrada no hizo lugar a la suspensión requerida para presentar nueva prueba pero eso no impedirá que la defensa pueda volver a pedirlo “en caso de que se fije audiencia de debate oral y público”.