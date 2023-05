Pese a la nueva balacera, desde el Servicio Penitenciario afirman: "Estamos muy fortalecidos"

Si bien se trató de la séptima balacera perpetrada contra esa propiedad, el funcionario confirmó: "En esta oportunidad no hemos advertido mensajes, de modo que las motivaciones son diversas tales como causas caos, generar miedo y tratar de amedrentar algún mensaje violento".

En ese sentido, aseguró: "Estamos muy fortalecidos y muy seguros del trabajo que estamos realizando en los controles de ingresos rigurosos a las cárceles que nos está dando excelentes resultados", en alusión al control que vienen realizando en los penales santafesinos, donde se alojan presos de alto perfil.

"Este tipo de situaciones no nos amedrenta ni nos saca de eje", sostuvo y aclaró: "No tenemos sospecha de que sea personal que esté realizando este tipo de acciones y en particular no hay ningún sumario bajo en investigación".

La oficina del Servicio Penitenciario ya sufrió siete balaceras desde enero del 2020 a la actualidad. La primera ocurrió el 10 de enero de 2020 y se repitió el 12 de octubre de ese mismo año. En tanto, las restantes ocurrieron el 22 de septiembre de 2021, tres en 2022 (el 24 de enero, el 10 de mayo y el 29 de diciembre), y la de este miércoles.