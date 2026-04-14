Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera en la violenta noche del domingo

Son cuatro hombres y una mujer a quienes les incautaron autos, motos y celulares ligados al ataque contra una casa de Flammarion al 4900. Quedaron en libertad

Los allanamientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de Investigaciones. En el operativo se aplicaron herramientas de seguimiento en tiempo real mediante cámaras de vigilancia.

Uno de los cuatro atentados a balazos contra domicilios registrados en Rosario entre la noche del domingo y la madrugada del lunes derivó en la detención de cinco personas —cuatro hombres y una mujer— a quienes apresaron a raíz de un seguimiento con cámaras de vigilancia . Los procedimientos se produjeron en distintos domicilios de la zona sur donde se incautaron tres autos, tres motos, nueve celulares y municiones ligados a una balacera registrada poco antes en Flammarion al 4900. Horas más tarde los detenidos recuperaron la libertad tras una audiencia judicial en la que fueron acusados de encubrimiento.

Los cinco sospechosos fueron apresados sin orden judicial por tratarse de un caso de flagrancia virtual . Tras los arrestos, el caso fue abordado por el fiscal Amílcar Bernardi. El funcionario les formó causa por el delito de encubrimiento dado que en los allanamientos se encontraron elementos y vehículos vinculados a la balacera, aunque en principio no se comprobó que estuvieran ligados a su ejecución . La investigación sigue en curso con los implicados en libertad.

El grupo fue demorado mediante herramientas del sistema Lince , una plataforma de inteligencia artificial que analiza registros de cámaras para identificar vehículos, personas o patrones en tiempo real. Así, en el transcurso del lunes efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron cinco allanamientos que luego derivaron en otras dos requisas domiciliarias. En total se incautaron tres autos, tres motos, nueve celulares, municiones, documentación y otros elementos de interés para la causa.

El hecho que originó la investigación fue una de las tantas balaceras que se registraron en distintas zonas de Rosario entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando fueron atacados cuatro domicilios sin que se registraran heridos. En el mismo lapso, siete personas fueron heridas de bala en distintos incidentes con armas de fuego disparadas desde un auto o motos. Tres de las víctimas —mujeres de 24, 27 y 29 años— quedaron internadas.

Balacera a medianoche

Al filo de la medianoche del domingo se registró una descarga de disparos frente a una casa de Flammarion al 4900. El dueño se encontraba dentro de su domicilio cuando escuchó las detonaciones seguidas del ruido de una moto que se alejaba del lugar. Llamó a la policía y a la escena acudieron agentes de la PDI que secuestraron 15 vainas servidas, aunque no se constataron impactos en el frente del inmueble.

Horas después del ataque fue allanado un domicilio de Batlle y Ordóñez al 1700, la misma cuadra donde se registró una balacera contra un comercio de estética en los primeros minutos del lunes, con catorce impactos de bala calibre 9 milímetro en el local. El segundo allanamiento fue en Arrieta al 1700 y luego se inspeccionaron viviendas de Padre Giaccone al 1400 y al 1900, en la zona del barrio 17 de Agosto.

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Durante la requisa en calle Arrieta al 1700 los policías advirtieron el escape a gran velocidad del conductor de un auto Ford Focus. Mediante la reconstrucción en tiempo real del recorrido, el auto fue localizado en un domicilio Caballito Criollo al 5500. Allí lo secuestraron y fue detenido un joven de 21 años, Leonardo Agustín B.

Por último se identificó un punto donde el auto permaneció detenido un tiempo prologado, en Dr. Ruiz al 3900. En ese lugar fue apresado otro joven de 23 años, Javier Alejandro C., supuestamente vinculado al recorrido del Focus. Los otros implicados son José Alberto R., de 35 años; Mónica Leonor F., de 43 y José Luis C., de 58. Tanto los detenidos como el material secuestrado quedaron a disposición del fiscal de Flagrancia, quien les formó causa por encubrimiento.