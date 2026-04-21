La Capital | Información General | Papa Francisco

A un año de la muerte del Papa Francisco: las 7 frases más recordadas del Sumo Pontífice

Durante sus 12 años como Papa, Bergoglio se destacó por la apertura, la inclusión y la reforma interna. En esta nota, sus citas más célebres

21 de abril 2026 · 08:44hs
Se cumple un año de la muerte del Papa Francisco 

Se cumple un año de la muerte del Papa Francisco 

Hoy se cumple un año desde el fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años. El 13 de marzo de 2013, el mundo fue testigo del inicio de una nueva etapa en la Iglesia Catolica. Desde el balcón de la basílica de San Pedro, vestido con una sencilla sotana blanca y su cruz de obispo, Jorge Mario Bergoglio saludó a una Plaza repleta de fieles y así se consagró como el primer Papa no europeo y el primero proveniente de América latina.

Desde ese momento, comenzó un pontificado marcado por la apertura, la inclusión y la reforma interna. Durante sus 12 años como Papa, Francisco se convirtió en el defensor de una Iglesia cercana a los más vulnerables. Además, fue uno de los pocos pontífices en tomar decisiones concretas frente a los casos de abuso dentro del clero, e incluso impulsó reformas orientadas a la justicia y a la reparación de las víctimas.

Sus primeras palabras como Papa quedaron grabadas en la memoria de todos: "Queridos hermanos y hermanas. Buenas noches. Ustedes saben que el deber del cónclave es elegir al obispo de Roma y parece que mis queridos hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Pero estamos aquí. Les doy las gracias por la acogida y doy las gracias a la ciudad de Roma como su obispo." Desde entonces, en cada frase, Francisco encontró la forma de abrazar a los más vulnerables.

A continuación, las 7 frases que marcaron el pontificado de Francisco y que reflejaron su pensamiento, su sensibilidad y su humildad.

>>Leer más: La última voluntad de Francisco: donó su papamóvil para asistir a niños heridos en Gaza

“Yo no he querido ser Papa”

En junio del año 2013, durante una de sus primeras audiencias con jóvenes estudiantes de colegios jesuitas en Roma, un niño le preguntó por qué quería ser Papa.

Su respuesta sorprendió a todos: “Yo no he querido ser Papa”. Con esa frase, Francisco mostraba su humildad y el peso del cargo que había aceptado con entrega.

“Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”

En 2013, durante una charla informal con periodistas en el avión que lo llevaba de Río de Janeiro a Roma, Francisco pronunció esta frase sobre la comunidad LGBTQ que dio la vuelta al mundo.

Años después, en 2020, volvió a referirse al tema en un documental, donde expresó su apoyo a las leyes de convivencia civil para parejas homosexuales. Segun, la Agencia Católica de Noticias, el Papa dijo: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ello”, dijo el Papa Francisco.

“La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie"

En su documental, el Papa Francisco hablo con jóvenes de todo el mundo. Fue en ese momento, cuando una joven le preguntó acerca de su opinión con la comunidad LGBT. "Toda persona es hijo de dios, dios no rechaza nadie, dios es padre. Yo no tengo derecho de echar a nadie de la iglesia. Un deber es recibir siempre", dijo el Sumo Pontífice.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Filo.news (@filonewsok)

“Cómo me gustaría una Iglesia pobre… y para los pobres”

Desde el inicio de su pontificado, Francisco dejó en claro su deseo de construir una Iglesia humilde, cercana a los más necesitados y alejada de los lujos. Esta frase, pronunciada en sus primeros días como Papa, se convirtió en un emblema de su visión pastoral y su compromiso con los marginados.

“Los abusos a menores son la vergüenza y la humillación de la Iglesia”

En septiembre de 2024, durante su visita a Bélgica, el Papa Francisco abordó una de las crisis más profundas que enfrentó la Iglesia moderna. Así, se consagró como uno de los primeros Papas en reconocer públicamente la gravedad de los abusos cometidos por miembros del clero. En ese momento dijo:

"Es en la Iglesia donde se han producido esos crímenes y la Iglesia debe sentir vergüenza y pedir perdón, y buscar cómo resolver esta situación con humildad cristiana, además de hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”, pronunció Francisco.

“El papel de la mujer en la Iglesia va mucho más allá de la funcionalidad”

En el cierre del Sínodo Panamazónico en octubre de 2019, Francisco puso sobre la mesa una de las discusiones más sensibles dentro del ámbito eclesiástico: el rol de la mujer. Si bien se mantuvo en contra de la ordenación femenina, reconoció las desigualdades y la necesidad de transformación.

“Las diferencias que aún existen son una grave injusticia y están en la raíz de la violencia contra las mujeres”, dijo el Papa.

“Peléense todo lo que quieran, con tal de que hagan la paz antes de que termine el día”

Lejos de las conferencias y los grandes discursos, el Papa Francisco también se tomaba el tiempo para responder a sus fieles. Fue así como el se volvió viral tras aconsejar a una pareja recién casada con una frase que quedará en el corazón e todos los cristianos.

Papa Francisco .mp4

>>Leer más: Quién es el Padre Guilherme, el sacerdote que convocó a 120 mil personas con electrónica en Buenos Aires

Noticias relacionadas
El Padre Guilherme, mundialmente conocido como Cura DJ, tocará por primera vez en el país

El Padre Guilherme llegó a Argentina y dará un show gratis en homenaje al Papa Francisco

un tiroteo en un morro de rio de janeiro dejo turistas varados en la cima

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso. 

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso

María Florencia Sartirana junto a su pareja, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Lo último

Los hinchas de Newells pueden comprar las camisetas del triunfo ante Unión

Los hinchas de Newell's pueden comprar las camisetas del triunfo ante Unión

Luis Machín y Gabriela Toscano vuelven a Rosario con la obra Relatividad

Luis Machín y Gabriela Toscano vuelven a Rosario con la obra "Relatividad"

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027

Nación compartió su primer censo de personas en situación de calle: qué pasa en Santa Fe

El Ministerio de Capital Humano informó que 9.421 personas viven en situación de calle en 19 provincias. El recorte a nivel local
Nación compartió su primer censo de personas en situación de calle: qué pasa en Santa Fe
Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario
La Ciudad

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027
Política

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días
La Ciudad

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días

Femicidio de Sophia: la facultad de Psicología busca reflexionar sobre la violencia
LA CIUDAD

Femicidio de Sophia: la facultad de Psicología busca reflexionar sobre la violencia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª
Policiales

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Rosario Central vs Newells en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Ovación
Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Por Luis Castro
Ovación

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma

Liga Argentina de básquet: Provincial va por el pase a cuartos en su visita a Deportivo Viedma

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Policiales
Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª
Policiales

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

La Ciudad
Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario
La Ciudad

Alerta amarillo por lluvias y tormentas en Rosario

Una mujer fue atropellada por un colectivo en avenida Pellegrini y Dorrego

Una mujer fue atropellada por un colectivo en avenida Pellegrini y Dorrego

Femicidio de Sophia: la facultad de Psicología busca reflexionar sobre la violencia

Femicidio de Sophia: la facultad de Psicología busca reflexionar sobre la violencia

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado
Ovación

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
POLICIALES

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Policiales

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
POLICIALES

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos
Información General

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima
Información General

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
La Ciudad

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta
El Mundo

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso
Información General

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso

Jan De Nul desmintió a Deme: Es una falacia malintencionada
Economía

Jan De Nul desmintió a Deme: "Es una falacia malintencionada"

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique
LA REGION

El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento
La Ciudad

Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas
Policiales

La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas

Balearon un complejo de canchas donde el año pasado habían tirado molotov
Policiales

Balearon un complejo de canchas donde el año pasado habían tirado molotov

Investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos
La Ciudad

Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza
Información General

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso
POLICIALES

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso