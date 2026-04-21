Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario y será distinguida por el Concejo Municipal

Además de recibir la distinción por parte de los ediles, se llevará a cabo también una actividad de información pública abierta a la comunidad por parte de NA

Narcóticos Anónimos será distinguida hoy por el Concejo Municipal. La entidad además cumple 30 años en Rosario

En el marco de cumplirse tres décadas ininterrumpidas en Rosario de Narcóticos Anónimos (NA) , este martes 21 de abril a las 18 la entidad será distinguida en el Concejo Municipal, de Córdoba 501, ocasión en la que será declarada de interés para la ciudad.

Además de recibir la distinción por parte de los ediles, se llevará a cabo también una actividad de información pública abierta a la comunidad por parte de NA.

"Somos una confraternidad mundial sin fines de lucro, integrada por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema grave. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. No tenemos afiliación con ninguna institución, organización política, religiosa o de otro tipo y nos sostenemos a través de nuestras propias contribuciones", explicaron desde la organización.

Y agregaron: "Además de recibir el beneplácito por ser una institución de interés en Rosario y estar cumpliendo 30 años, Narcóticos Anónimos es parte de la comunidad y nos alegra poder festejar esto con ustedes".

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"Nuestro mensaje _ continuaron_ es que, un adicto, cualquier adicto, puede dejar de consumir, perder el deseo y encontrar una nueva forma de vivir. Es por eso que si conocés a alguien que tenga problemas con drogas puede contactarnos al 341 5795944 o buscarnos en las redes como Narcóticos Anónimos Rosario. Nuestras reuniones son libres, gratuitas y confidenciales".

Sobre Narcóticos Anónimos

Narcóticos Anónimos es una entidad sin fines de lucro que nació en 1953 en Los Angeles, California. Hoy existe en más de 140 países. Llegó a la Argentina en 1986 y diez años después a Rosario. Es una institución de adictos para adictos. Un grupo de personas que tienen como problema en común la adicción a las drogas y que se unen para transitarlo y superarlo.

En Rosario y Gran Rosario hay cerca de una treintena de grupos presenciales que funcionan diariamente en distintos puntos, días y horarios, como también reuniones virtuales para aquellos que viven en zonas alejadas.

Atención telefónica o WhatsApp Área Rosario Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hs +54 9 3415 79-5944

Para encontrar una reunión: https://www.narosario.org.ar/grupos/