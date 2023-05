Paseo del Siglo: roban en un jardín maternal y un estudio jurídico

El atraco sucedió este lunes a la madrugada en Córdoba al 2000, frente a la Facultad de Derecho y pocos metros de la sede Gobernación. Los ladrones cortaron la luz y no funcionó la alarma.

“Llegar a tu trabajo y encontrarte con este panorama no es una buena manera de arrancar la semana. Pero así es como está la ciudad. Rosario está envuelta en una situación muy compleja y ahora nos tocó a nosotros” , dijo.

La docente y directora del jardín no pudo precisar si los delincuentes se llevaron muchos artículos de valor porque, tras la denuncia policial, se les impidió ingresar al inmueble para preservar la escena del delito. “Evidentemente, esta gente estudió muy bien el lugar. Han cortado la luz y la alarma no funcionó, es lo único que sabemos. Hace dos horas que estamos en la puerta. No podemos actuar porque está trabajando la policía”, agregó.

Por este hecho, las actividades en el jardín maternal quedaron suspendidas tanto a la mañana como en el turno de la tarde. “No nos queda otra opción que suspender. Ya estamos en contacto con los padres a través de un grupo de WhatsApp. Acá vienen alrededor de 130 niños, desde bebés hasta criaturas de tres años”, agregó Benini.