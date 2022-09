Nuevo Alberdi: piden 18 años de condena para uno de los hermanos de Lichy Romero

Diego Vallejos está acusado de haber mandado el sábado 5 de enero de 2019 a Villalba para que extorsionara a una vecina de Luzuriaga al 3900 con la intención de que la mujer abandonara la casa de pasillo donde vivía. El Sordo rompió la puerta de la casa y se metió.

“Si te querés quedar a vivir me tenés que dar 50 mil pesos o te recago a tiros”, le gritó. Luego, para darle más credibilidad a la amenaza, agregó: “Yo recibo órdenes de los Romero, así que ya sabés: te vas o te matamos. Ya te lo pedí una vez bien, la próxima si no me das la plata o te vas o te matamos”. Concretada la amenaza, salió de la vivienda y se refugió en una de las viviendas que la banda tenía como aguantadero la banda puesta bajo la lupa.

Los Romero

Entre el 7 y 8 de enero de 2019 Diego Vallejos se comunicó con la víctima por teléfono y reforzó el apriete. Le advirtió que sacara a la policía o, de lo contrario, alguno de sus familiares iba a ser ejecutado. En otra de las comunicaciones le manifestó que pagara lo que se le pedía y que pusiera su casa a la venta. Sólo así daría la orden para dejar de hostigarla.

Aterrorizada la vecina denunció la situación en la subcomisaría 2ª y se fue del barrio. Al día siguiente la casa fue efectivamente usurpada. La víctima llamó al 911 para advertir sobre la ocupación y cuando los policías llegaron se encontraron con una mujer que estaba limpiando la vivienda. "A mí me pagaron los Romero para que limpiara acá", les dijo la mujer a los uniformados.

Las denuncias realizadas por la víctima se derivaron a la fiscalía de Flagrancia que nueve días después, el 14 de enero de 2019, requirió once allanamientos en domicilios de la zona noroeste: en Herrera al 1200, Vieytes al 3300, tres casas de Luzuriaga al 3900, Villa del Parque al 3300 y Servellera al 3900. En esta última fue detenido el Sordo.

Además fueron detenidos otros miembros de la banda. Entre ellos Hugo Emanuel Vallejos, conocido como “Labio Leporino” y hermano de Diego y de Lichy Romero. Entre otras imputaciones, este hombre de 33 años fue acusado como instigador de la amenaza que le atribuyeron a Villalba. Y 2020 Vallejos aceptó en un juicio abreviado una condena a seis años de cárcel por ese y otros hechos como un ataque a tiros contra tres personas en junio de 2018.

Por su parte, el 16 de septiembre de 2021 el Sordo Villalba fue condenado en juicio oral a siete años de cárcel por amenazas coactivas agravadas.

Banda polirrubro

No es la primera vez que Diego Vallejos es parte de una crónica policial sobre la violencia que se vive en Nuevo Alberdi desde hace más de una década. La banda tiene varios integrantes presos por integrar una organización criminal polirrubro.

El 18 de mayo de 2015 Vallejos fue detenido en su vivienda de Luzuriaga y Vieytes cuando portaba una tumbera, escopeta de fabricación casera.

La segunda mención fue el miércoles 25 de febrero de 2016 alrededor de las 19, cuando pasajeros que regresaban de la isla a Costa Alta fueron atacados a balazos a la altura de avenida Carrasco y Fontanarrosa. Un hombre armado bajó de un Citroën C3 gris y disparó con calibre 9 milímetros contra tres personas que resultaron heridas en las piernas. Una de ellas era Vallejos. Si bien no se pudo probar, la hipótesis que sobrevoló este ataque colocó al asesinado Marcelo “Coto” Medrano como quien lo ordenó.

Diego también estuvo mencionado en un ataque en la que sus hermanos Labio Leporino y Lichy balearon a tres muchachos el 7 de junio de 2018 a las 22 en Larrechea y Avalos, una esquina tristemente célebre a partir del asesinato de Maite Ponce un mes después. La fecha señalada Enzo Ismael H., de 14 años, Santiago C., de 15, y Maximiliano A., de 24, fueron atacados desde un Fiat Duna celeste. Según la acusación que realizó en enero de 2019 el fiscal Ademar Bianchini en el auto circulaban Diego Vallejos al volante, Labio Leporino como acompañante y Lichy, que por entonces usaba muletas, en el asiento trasero. Un cuarto ocupante no fue identificado.

Santiago sufrió una herida en el muslo derecho, Maximiliano en la rodilla derecha, mientas que Enzo se llevó la peor parte, ya que resultó baleado en tórax y fue trasladado por allegados al Hospital Alberdi en un auto y acompañado por una moto. Luego fue derivado al Hospital Baigorria, donde pudo reponerse. Los agresores escaparon en el auto en que llegaron, pero decidieron desprenderse del mismo. Lo abandonaron y prendieron fuego en Larrechea al 2400. Luego se subieron a un Fiat Uno blanco y continuaron la fuga. En la esquina de la balacera la policía recogió ocho vainas servidas calibre 9 milímetros.

Como Vallejos ya fue condenado el 7 de agosto de 2020 —junto con su padre y su hermano Lichy— a 5 años de prisión como coautor de una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Al tener esta condena pendiente, el fiscal de Flagrancia Iván Enriquez solicitó en la audiencia preliminar —paso previo al juicio oral en el que se define la grilla de testigos y evidencias que ofrecerá cada parte— una pena única de 18 años.