Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros

Un hombre de 51 años fue detenido en barrio Ludueña por infracción de la ley Sarmiento, ya que le encontraron dos perros que sufrían maltrato animal.
Los animales, en mal estado de higiene y salud, y con evidente desnutrición, fueron trasladados a una veterinaria de Pueblo Esther
Un hombre de 51 años fue detenido en barrio Ludueña por infracción de la ley Sarmiento, ya que le encontraron dos perros que sufrían maltrato animal.
Personal del Comando Radioeléctrico que arribó a Carriego al 400 por un desalojo se encontró con dos ejemplares en mal estado de higiene y salud, y con evidente desnutrición.
>>Leer más: Polémica por la muerte de un joven torero tras ser embestido por un toro de casi 700 kilos
Solicitaron a la Brigada de Rescate Animal que examine a los perros, que ante la condición que presentaban decidió trasladarlos a una veterinaria de Pueblo Esther para su cuidado y tránsito. Allí les diagnosticaron caquexia (pérdida de masa muscular y grasa), pulicosis (afección cutánea por pulgas), heridas y escoriaciones, apatía y sensorio disminuido, estado total de abandono y negligencia.
El hombre, identificado como Emiliano Elbio D., de 51 años, fue detenido y trasladado a la comisaría 2ª.