Increíble cruzada solidaria de dos ONG que rescatan caballos víctimas de la tracción a sangre

Una de las organizaciones pertenece a Rosario y la otra a Quilmes, que posee el único hospital equino con quirófano del país. Necesitan fondos para seguir adelante

Por Matías Petisce

10 de agosto 2025 · 06:30hs
El predio de Liberación de Caballos de Rosario. 

La pasión por el cuidado y la protección de los caballos víctimas del maltrato une a Rosario y Quilmes, aunque las dos organizaciones que a eso se dedican sólo se conocen por el trascendido virtual de los perfiles de sendas redes sociales. Podrían intercambiar experiencias y valores, pero la distancia, el traslado y la falta de presupuesto todavía no lo hacen posible. Es por eso que ambas organizaciones buscan la colaboración de la población para costear el programa integral que concierne al cuidado de estos animales, que luego son donados a adoptantes responsables y solventes para promover la vida silvestre de los mismos.

La primera de estas entidades se denomina Liberación de Caballos Rosario, una ONG surgida hace una década, a partir del rescate de equinos que tenían como único destino el corralón municipal como consecuencia de los operativos que realizaba el municipio, en el marco de la prouolgación de la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre, en su mayoría carreros de sectores marginales, cinchadas, pisaderos y cuadreras (carreras de caballos extraoficiales o clandestinas).

Contra el maltrato animal y la tracción a sangre

En declaraciones a La Capital, Claudia Lobos cuenta que la ONG que conduce junto a Hugo "Cisco" Fernández surgió a partir de toda una militancia de proteccionistas equinos, que pugaban por el fin del maltrato animal y la tracción a sangre, hasta que la ordenanza 8726/2010, promulgada el 16 de diciembre de 2010, que obligó además a la entrega de equinos por parte de más de 1380 carreros de la zona urbana de Rosario.

"Cuando caballos iban a parar corralón municipal se les propuso rehabilitarlos en un campo prestado hasta conseguir adoptantes responsables, a cambio de que la Municipalidad acopañe con alimentos", recuerda Claudia desde aquella vez que comenzaron a darle rienda suelta al proyecto solidario de recuperación y rehabilitación de equinos maltratados.

Así —cuenta—, en 2016 llegó el primer camión con 14 ejemplares y así sucesivamente hasta brindarles atención a 80 equinos, población que luego se duplicó en medio de un alquiler hacia otro campo de la zona, que por razones de seguridad y reiterados robos de animales se resguarda la ubicación precisa en esta nota.

>>Leer más: Rescatan caballos maltratados y piden ayuda de los rosarinos: cómo colaborar con la ONG

"La idea es que ayuden con comida, ya que el día a día no resulta nada fácil por todas las obligaciones que tenemos que cumplir, entre alimento, insumos y aranceles veterinarios, suplementos, entre otras cuestiones. Por eso gestionamos padrinos y madrinas, que colaboran con el alquiler del campo (alrededor de $2 millones al mes) y algo de comida para los animales.

Actividades para recaudar fondos

Es por eso que decidieron realizar actividades recreativas con eventos durante el segundo fin de semana de cada mes para recaudar fondos. "Con estos eventos, que son muy enriquecedores para las infancias, llegamos a reunir un buen porcentaje de lo que representa el alquiler, pero aún debemos lidiar con los alimentos, ya que el convenio que firmamos con el municipio apenas equivale a un camión de los cinco que se necesitan para poder cumplir con la ración diaria para los animales", precisa.

La misión de Liberación de Caballos de Rosario siempre fue rehabilitar a los ejemplares con la condición de conseguir adoptantes responsables y solventes para que no vuelvan a tirar de un carro o cualquier otra actividad que implique la explotación.

Es por eso que este domingo 9 de agosto, de 12 a 17, la asociación civil realizará una actividad a campo abierto y apto para toda la familia, que consisturá en un arreo de caballos. La entrada será a cambio de un kilo de zanahorias por persona, que luego podrán entregarles a caba ejemplar en un encuentro absolutamente amable con la población equina.

Para tal fin, la ONG dispondrá de stands con bebidas frías y calientes, con y sin alcohol; comida vegetariana y aptas sin gluten; pizzas al horno de barro, choripanes veganos y comidas dulces para pasar la tarde con el mate. Esa será la manera de consumo para colaborar con la asociación civil a fin de recaudar fondos para seguir con la cruzada solidaria.

Una de las madrinas de la ONG ofrecerá maquillaje artístico para los niños y niñas, mientras que dos profesores de música proporcionarán un ambiente ameno y acorde para que los más pequeños también puedan improvisar con instrumentos. Quienes tengan interés de participar, deberán enviar un whatsapp al 3413196575 o 3415043424.

Una ONG con un hospital equino único en el país

A 360 kilómetros de distancia, Karina Dotto dirige la ONG Caballos de Quilmes, el único hospital quirúrgico sin fines de lucro del país, que recupera equinos maltratados y en estado desesperante con el mismo fin que la asociación civil rosarina. Dotto afirma en declaraciones a La Capital que conoce la tarea de Liberación de Caballos de Rosario, pero afirma que por razones económica y el riesgo que corren los animales en el traslado no resulta sencillo unir ambas cruzadas solidarias con frecuencia.

Bajo el lema "Hasta que el último caballo sea desatado del carro", Dotto lleva adelante desde hace 10 años un refugio modelo que está ubicado en una zona rural del conurbano, posee 100 hectáreas a razón de 18 mil dólares la misma. Dado que sus dueños pusieron el lote a la venta, desde hace un mes y medio decidieron organizar una colecta para poder ofrecerle una propuesta a los propietarios y así "salvar el hospital", el único sin fines de lucro del país que cuenta con terapia intermedia e intensiva para equinos que llegan en condiciones físicas lamentables producto de cinchadas y castigos en diversos ámbitos.

>>Leer más: Recuperan a los caballos en un campo y los entregan en adopción

"Somos la única ONG con hospital y quirófano incluido para ejemplares. Es por eso que, ante la venta, organizamos una colecta desde hace 45 días apadrinados por (la ex modelo rosarina) Liz Solari y el abogado penalista Leonardo Barnaba coautores del proyecto de ley animales sintientes. De esa forma buscamos poder reunir la mayor cantidad de fondos posibles para poder seguir adelante con nuestra misión. Nosotros decimos que nos faltan 160 mil personas que donen 10 mil pesos cada una para poder salvar el hospital", detalló Dotto.

El 90 por ciento de los caballos rescatados provienen de las tracción a sangre, mientras que también existen casos de aquellos animales descartados de los tres principales hipódromos del país tales los casos de Palermo, San Isidro y La Plata.

"Hemos recuperado y rehabilitado a ejemplares víctimas de gineteadas o sangre pura de carrera, que no soportan el esfuerzo de un mestizo a la hora de tirar de un carro. A su vez, también buscamos rescatar animales para cortar el circuito ilegal o aquellos que tienen destino de frigorífico, ya que Argentina es el primer exportador de carne equina", abundó.

Caballos de Quilmes posee boxes de internación con terapia intermedia e intensiva, cirujanos y anestesistas, además de los veterinarios practicantes de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros voluntarios y colaboradores de la ONG.

Desde 2012, esta ONG salvó a 1.500 caballos víctima del abandono, el castigo y la tortura a la que son sometidos por ser animales. Desde allí apuntaron que sólo en 2024 rescataron a 137 caballos, 101 fueron hospitalizados y 36 fueron intervenidos quirúrgicamente; en tanto, durante este año, lograron sacar de la calle a 68 equinos. Hoy 85 están refugiados allí.

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

