Los fiscales se mostraron sorprendidos por la absolución de la ex pareja de Guenchul

"No escuchamos los fundamentos, pero evidentemente los jueces entendieron que no había calificante, puesto que al desvincularla del crimen no había premeditación y tampoco el vínculo", analizó Spelta a la salida de la sala de audiencias. Sin embargo, acotó: "Lo que sorprende es la desestimación de la prueba de promesa remuneratoria que acercó la Fiscalía, lo cual entendemos que el Tribunal no se vio conforme o convencido con la candidad de evidencia".

Pese a la absolución, para Spelta Denoya "participó en los encuentros previos donde acordaron el hecho, incluso estuvieron reunidos en su casa. Ella misma contó que Panero la llevó a su casa después de acordar el crimen, pero no sabemos cuál es el móvil para el tribunal porque no dieron muchas razones. Sí llama poderosamente la atención es el voto dispar".

En tanto Gisela Paolicelli afirmó que Caio (Soso, actual pareja de Priscila) intentó despegarla a Denoya y convencer que tenía su propia participación y que ella desconocía el móvil", al tiempo que sostuvo en la hipótesis de que "el vínculo —entre Denoya y los dos condenados— era económico, pero el Tribunal no lo entendió de esa manera".