Por hacer pintadas, diez hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Forman parte de una lista de 25 personas detenidas por realizar pintadas callejeras. Es en el marco del programa Tibuna Segura

El programa Tribuna Segura es un software que cruza datos del Renaper para detectar a personas con pedido de captura o con antecedentes por violencia en el deporte.

Diez hinchas de Rosario Central y Newell’s Old Boys que fueron sorprendidos por la Policía provincial cuando realizaban pintadas en espacios públicos de la ciudad durante el mes de agosto, fueron incluidos en el programa Tribuna Segura y no podrán ingresar a ningún estadio de fútbol del país, al menos por seis meses.

Los diez hombres que a partir de hoy tendrán vedado el acceso las canchas integran un lote mayor de candidatos a recibir sanciones. Según trascendió en los registros del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe había en total 25 personas “informadas" en la nómina de ingresantes a los registros de Tribuna Segura.

Con los 10 nombres que figuran a partir de hoy, entonces hay otros 15 que se incorporarán en los próximos días, señalaron indicaron desde la Dirección de Seguridad y Eventos Masivos de Santa Fe. Todas esas personas fueron aprehendidas por la Policía cuando causaban daños al patrimonio público.

Principalmente, realizaban pintadas con los colores de los dos clubes de la ciudad en cordones, columnas, árboles y contenedores de residuos. Las identidades de esas personas no trascendieron porque esos datos forman parte de un expediente que tiene que cumplir con los tiempos legales para la comunicación.

Cómo funciona Tribuna Segura

El programa Tribuna Segura, que es de carácter nacional, debutó en Santa Fe en abril de 2017, aunque en provincia de Buenos Aires ya se había implementado en algunos estadios.

Se trata de un software, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y conectado al Registro Nacional de las personas (Renaper), que trabaja sobre la base de datos para ver si la persona que ingresa a la cancha tiene algún tipo de restricción para entrar o si es buscado por la Justicia.