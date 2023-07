Llegó a juicio imputado por matar a su pareja y fue absuelto por inimputable

“Es un fallo justo. Ponce es un muchacho muy sumiso, tranquilo, no es agresivo y tal cual lo indicaron los profesionales de la salud es inimputable”, valoró el abogado Ezequiel Torres, quien defendió a Ponce junto a Luciano Zizele. El defensor había solicitado que la medida de seguridad no fuera por un plazo indeterminado sino que no superara los 6 años. “A partir de ahora, como lo indica la Ley de Salud Mental, el tratamiento se adecuará a la evolución del caso”, indicó. Es decir que Ponce podrá ser externado si se considera que no reviste peligro para sí o para terceros.