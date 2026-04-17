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Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Una joven fue hallada sin vida en un edificio de barrio Lourdes. El supuesto homicida se quitó la vida al saltar de un departamento céntrico

17 de abril 2026 · 09:01hs
La Policía frente al edificio de 3 de Febrero al 2400

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La Policía frente al edificio de 3 de Febrero al 2400, donde ocurrió un caso de posible femicidio

La Policía y la Fiscalía en turno investigan un caso de presunto femicidio en el que el responsable se habría quitado la vida tras cometer el crimen. Sucedió este viernes alrededor de las 4.30 de la madrugada y la historia presenta por el momento dos escenarios. Uno en barrio Lourdes, donde vivía la víctima, y otro en el centro de la ciudad, donde el presunto homicida se quitó la vida tras denunciar al 911 que su novia se había suicidado.

Las primeras informaciones que trascendieron del hecho eran muy confusas. Todo salió a la luz a partir de una comunicación al 911 que hizo Valentín A., de 22 años. El joven le comunicó a la Policía que su novia, Sofía S. se había quitado la vida con un corte en el cuello en su casa de 3 de Febrero al 2400.

Mientras la Policía se dirigía hacia la vivienda de barrio Lourdes para hacer las actuaciones por el presunto caso de suicidio, otra llamada al 911 alertó sobre un hombre joven que había arrojado al vacío desde un departamento en 3 de Febrero al 1100, en pleno centro de la ciudad.

Cómo era la escena del crimen

Según los voceros, ese joven resultó ser Valentín A., quien logró sobrevivir a la caída, pero murió mientras era atendido en el Hospital Clemente Álvarez. En forma casi paralela, la Policía arribó al departamento de 3 de Febrero al 2400 y encontró a Sofía S. sin vida y con una herida cortante a la altura del cuello.

>> Leer más: En los últimos cinco años, 128 mujeres fueron víctimas de feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Los primeros pasos de la investigación se inclinaban a señalar que lo ocurrido esta madrugada pudo tratarse de un femicidio seguido de suicidio. La Fiscalía en turno ordenó todas las medidas de rigor, entre ellas la realización de autopsia y recolección de testimonios.

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