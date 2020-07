Imputaron a un hombre por el femicidio de su pareja

El último diálogo entre María del Luján Peró y Marcos Elías P. retumbó en el edificio de San Lorenzo al 1200. Era usual escucharlos discutir y por eso los vecinos no se sorprendieron con los gritos de la pareja la madrugada del martes, aunque esta vez todo se interrumpió con un extraño silencio. Luego se escuchó el llanto de él en el palier pidiendo ayuda y la mujer fue hallada sin pulso y con un corte en el cuello en lo que fue el quinto femicidio del año en la ciudad. Por el caso, ayer la fiscal Georgina Pairola le imputó a Marcos P. ese delito, mientras que su abogado habló de un hecho accidental y pidió que una junta médica examine si es imputable.

En la audiencia seguida a Marcos Elías P., de 30 años, el juez Nicolás Vico Gimena lo imputó como autor de homicidio calificado por el vínculo y femicidio, figuras que prevén pena perpetua. Además le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley. Si bien no hizo lugar a la internación del imputado, como solicitó el defensor Ezequiel Torres, ordenó que se constituya en forma "urgente" una junta médica psiquiátrica que lo examine por sus problemas de adicción a las drogas y al alcohol.

Los profesionales deberán determinar si padece "alguna alteración en sus facultades mentales que lo tornen peligroso para sí o para terceras personas". En tanto, la fiscal solicitó una reconstrucción del hecho pero la defensa no prestó su conformidad hasta que se defina la imputabilidad del acusado.

Isabel María del Luján Peró tenía 39 años y desde hacía ocho vivía una conflictiva relación de pareja con Marcos P. Convivían en un departamento del primer piso de San Lorenzo 1217 donde el martes a la 0.30, según la fiscal, tras una fuerte discusión el hombre le cortó el cuello con un cuchillo provocándole una letal hemorragia. Para la Fiscalía, la relación estaba "atravesada por la violencia de género sostenida en el tiempo y con reiteración de conductas agraviantes hacia Peró en tanto mujer".

Entre los testimonios de vecinos que dieron cuenta de los problemas de adicción de ambos, la fiscal mencionó el diálogo previo al desenlace. "Mirá lo que me hiciste", dijo él, quien sufrió cortes en la cabeza por un botellazo. "Bueno, no importa, después vas a lo de tu mamá y que te cure", respondió la mujer. "Ahora vas a ver", le escucharon decir a él, que al rato salió al palier llorando y pidiendo ayuda. Un vecino estudiante de medicina bajó a asistirlo e intentó frenar la hemorragia de Isabel (a quien sus familiares llamaban Nadia) pero ya no tenía pulso.

El imputado declaró que se trató de un hecho accidental y que ella sola se provocó el corte. Su abogado planteó que no hubo delito. Y dijo que era usual que la mujer agrediera a su cliente, a quien obligaba a dormir afuera. El martes, para evitar un ataque, Marcos quiso esconder un cuchillo y resguardarse, pero en ese momento la mujer se abalanzó sobre él y se cortó el cuello.

"Entre las evidencias de la Fiscalía hay cinco declaraciones que dicen que la víctima era una persona muy violenta. Surge que ambos estaban alcoholizados y drogados —dijo Torres a este diario—. Pedí que se evalúe si él puede transitar el proceso en una prisión o si tiene agravadas sus condiciones psiquiátricas por consumir estupefacientes. En caso de que no sea capaz de comprender el proceso penal, plantearíamos la inimputabilidad y que no sea tratado por la ley penal sino por la de salud mental", cerró.