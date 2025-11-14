La Capital | La Ciudad | video

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Casi una decena de policías hicieron el operativo para arrestar a los jóvenes que se llevaron el poste y la señal de tránsito a la medianoche

14 de noviembre 2025 · 15:54hs
El video confirma que los detenidos estaban acompañados por otras tres personas.

El video confirma que los detenidos estaban acompañados por otras tres personas.

La Municipalidad de Rosario y la Policía de Santa Fe empezaron a analizar este viernes los videos del robo de un cartel de pare. Por esta denuncia, tres jóvenes fueron detenidos mientras estaban en una plaza del microcentro junto a otras personas.

Los chicos que quedaron demorados en la comisaría 2ª se habían ido caminando hacia el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. Todo ocurrió pasada la medianoche y las fuerzas de seguridad no tardaron en identificarlos mientras patrullaban la zona en busca del poste.

A partir de la denuncia, los investigadores y las autoridades locales comprobaron que los jóvenes cargaron el cartel entre todos para trasladarlo. El grupo llegó hasta la plaza Montenegro desde la esquina de San Luis y Barón de Mauá.

Los videos del robo del cartel de pare

De acuerdo al material de las cámaras de videovigilancia, los detenidos venían caminando con tres acompañantes más cuando se acercaron hasta la peatonal San Martín. En ese momento dejaron el cartel de pare en el único banco libre, ya que los demás estaban ocupados por otras personas.

Cartel pare detenidos

Poco tiempo después, agentes de la Brigada Motorizada fueron a buscar a los jóvenes por la denuncia radicada previamente en Rioja y Sarmiento, a dos cuadras de allí. En cuestión de minutos, casi una decena de policías se reunieron allí para resolver la situación.

>> Leer más: Jubilados denuncian ola de vandalismo contra la cancha de bochas del parque Urquiza

Si bien había varias personas más en la plaza, el personal encargado del procedimiento rápidamente determinó que sólo había tres jóvenes involucrados en el robo. Después de la charla con ellos y con el resto de los testigos, todos fueron trasladados a bordo de un patrullero hasta la seccional de Paraguay al 1000.

Cartel pare detenidos

De acuerdo al reporte preliminar, no se registraron otros daños en lo que respecta a la cartelería del microcentro. No obstante, el poste arrancado y trasladado hasta la plaza Montenegro bastó para que los detenidos fueran fichados en la comisaría durante las primeras horas de la madrugada.

Cartel pare detenidos

El despliegue de las fuerzas de seguridad generó una postal inusitada antes del amanecer. Entre los locales del Mercado del Centro se juntaron tres binomios de la Brigada Motorizada y luego se sumó un patrullero para esclarecer el robo denunciado.

Noticias relacionadas
Tras varias horas fuera de servicio, la línea 107 para emergencias médicas volvió a operar con normalidad en Rosario.

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Una extraña mancha blanca apareció en el arroyo Ludueña.

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

El sistema de taxis tiene alrededor de 4.000 chapas, pero muchas están en caución.

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

La UNR sumó nuevos equipos para tres de sus facultades.

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

Ver comentarios

Las más leídas

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Lo último

Quién es Ludmila Isabella, la ex de Lautaro Acosta que estaría en pareja con Nicolás González

Quién es Ludmila Isabella, la ex de Lautaro Acosta que estaría en pareja con Nicolás González

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

El arquero estrella que se fue de Newells por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

El arquero estrella que se fue de Newell's por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

El Observatorio Ambiental de la UNR acudió a la zona tras una denuncia anónima por la presencia de una sustancia blanca frente al shopping

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña
Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado
La Ciudad

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando
La Ciudad

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %
Economía

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Ovación
Hubo acuerdo entre Newells y Utedyc y el partido contra Racing ya no corre peligro
OVACIÓN

Hubo acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido contra Racing ya no corre peligro

Hubo acuerdo entre Newells y Utedyc y el partido contra Racing ya no corre peligro

Hubo acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido contra Racing ya no corre peligro

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Ciudad
La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
La Región

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad
Salud

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe
Economía

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado
Policiales

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Por Gustavo Conti
Ovación

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Por Matías Petisce
La Ciudad

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina