Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Casi una decena de policías hicieron el operativo para arrestar a los jóvenes que se llevaron el poste y la señal de tránsito a la medianoche

La Municipalidad de Rosario y la Policía de Santa Fe empezaron a analizar este viernes los videos del robo de un cartel de pare . Por esta denuncia, tres jóvenes fueron detenidos mientras estaban en una plaza del microcentro junto a otras personas.

Los chicos que quedaron demorados en la comisaría 2ª se habían ido caminando hacia el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. Todo ocurrió pasada la medianoche y las fuerzas de seguridad no tardaron en identificarlos mientras patrullaban la zona en busca del poste.

A partir de la denuncia, los investigadores y las autoridades locales comprobaron que los jóvenes cargaron el cartel entre todos para trasladarlo . El grupo llegó hasta la plaza Montenegro desde la esquina de San Luis y Barón de Mauá.

De acuerdo al material de las cámaras de videovigilancia, los detenidos venían caminando con tres acompañantes más cuando se acercaron hasta la peatonal San Martín. En ese momento dejaron el cartel de pare en el único banco libre , ya que los demás estaban ocupados por otras personas.

Cartel pare detenidos

Poco tiempo después, agentes de la Brigada Motorizada fueron a buscar a los jóvenes por la denuncia radicada previamente en Rioja y Sarmiento, a dos cuadras de allí. En cuestión de minutos, casi una decena de policías se reunieron allí para resolver la situación.

>> Leer más: Jubilados denuncian ola de vandalismo contra la cancha de bochas del parque Urquiza

Si bien había varias personas más en la plaza, el personal encargado del procedimiento rápidamente determinó que sólo había tres jóvenes involucrados en el robo. Después de la charla con ellos y con el resto de los testigos, todos fueron trasladados a bordo de un patrullero hasta la seccional de Paraguay al 1000.

Cartel pare detenidos

De acuerdo al reporte preliminar, no se registraron otros daños en lo que respecta a la cartelería del microcentro. No obstante, el poste arrancado y trasladado hasta la plaza Montenegro bastó para que los detenidos fueran fichados en la comisaría durante las primeras horas de la madrugada.

Cartel pare detenidos

El despliegue de las fuerzas de seguridad generó una postal inusitada antes del amanecer. Entre los locales del Mercado del Centro se juntaron tres binomios de la Brigada Motorizada y luego se sumó un patrullero para esclarecer el robo denunciado.