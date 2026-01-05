La Capital | Policiales | robo

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Al menos seis delincuentes amenazaron a las víctimas este domingo con un arma de fuego y las dejaron maniatadas a la hora de la huida

5 de enero 2026 · 10:21hs
La denuncia de robo quedó registrada en la comisaría de Correa.

Foto: Google Street View.

La denuncia de robo quedó registrada en la comisaría de Correa.

La Policía de Santa Fe comenzó a investigar este domingo un llamativo robo en un pueblo ubicado a unos 60 kilómetros de Rosario. De acuerdo a la denuncia, los ladrones dijeron que querían comprar lechones y así lograron engañar a quienes estaban en una vivienda de la zona.

La banda se llevó prácticamente todos los elementos de valor de una casa ubicada en Berreta, una localidad del departamento Iriondo. Al menos uno de los asaltantes tenía un arma de fuego, de acuerdo a la declaración de las víctimas.

El primer relato que recogieron las fuerzas de seguridad provinciales indica que seis maleantes ataron de pies y manos a quienes estaban en el lugar. El grupo ingresó alrededor de las 16 y el caso trascendió casi tres horas más tarde por un llamado al 911 desde el pueblo cercano a Cañada de Gómez.

Falsos compradores detrás del robo en Berreta

Según la denuncia radicada en la comisaría 5ª de Correa, los ladrones llegaron a la casa y preguntaron si allí vendían lechones. A continuación se bajaron y sacaron un revólver para reducir a las víctimas.

Mientras maniataban a las cuatro personas que estaban en la vivienda, los maleantes empezaron a exigir el dinero de la venta de animales. Si bien sólo se llevaron 100.000 pesos en efectivo, decidieron robar otros objetos valiosos antes del escape en Berreta.

Fuentes oficiales detallaron que la banda huyó con otra camioneta que estaba en el lugar. Además cargaron herramientas, electrodomésticos, mercadería y sustrajeron un teléfono celular.

Las víctimas consiguieron desatarse tras la retirada de los ladrones y pidieron ayuda a la policía por teléfono. Al final de la tarde, los agentes secuestraron un par de trzos de alambre, un cordón y un cable negro como único rastro de la maniobra de los delincuentes.

