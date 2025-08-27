Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Cinco jóvenes resultaron heridos en una balacera ocurrida frente a una cancha de fútbol ubicada en Barra al 1300 bis, en el barrio de Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario.
El incidente se produjo el martes a la noche en Barra al 1300 bis, en la zona noroeste de Rosario.
Según las primeras informaciones, el incidente se produjo poco antes de las 22 del martes. Aún no estaba claro si el tiroteo fue en cercanías de una canchita de fútbol donde un grupo de jóvenes disputaban un partido, y la balas alcanzaron a las víctima de casualidad, o si se trató de un ataque dirigido hacia alguien que estaba allí.
Las personas heridas fueron jóvenes cuyas edades oscilan entre 16, 19 y 23 años. Los heridos fueron derivados a los hospitales de Emergencias Clemente Alvarez y Alberdi.
Todos presentaban heridas que, en principio, no revestían gravedad en manos y piernas. Los heridos fueron identificados como Ulises M., de 16 años; Uriel V, de 19; Jeremías P., de 19; Joshua C., de 23, y Modesto V., de 19 años.
