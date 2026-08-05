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El Banco Central advirtió sobre nuevas estafas virtuales: recomendaciones y cómo hacer reclamos

El BCRA advirtió que delincuentes usan la imagen de la entidad para promocionar inversiones falsas, pedir dinero y robar datos bancarios

5 de agosto 2026 · 11:26hs
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) advirtió sobre una nueva modalidad de estafa virtual en la que delincuentes utilizan la identidad y la imagen institucional del organismo para engañar a usuarios, promover falsas inversiones y solicitar pagos inexistentes, generalmente en dólares.

En función de lo detallado por la autoridad monetaria, los estafadores difunden videos manipulados que simulan declaraciones de funcionarios del Banco Central o se comunican con las víctimas mediante correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y SMS apócrifos para obtener dinero, datos personales o credenciales bancarias.

"Detectamos nuevas modalidades de estafa virtual en las que delincuentes utilizan la identidad o la imagen de autoridades o representantes del Banco Central para generar confianza y engañar a las personas", informó el organismo.

Cómo funciona la nueva estafa que alertó el Banco Central

De acuerdo con el BCRA, los delincuentes buscan convencer a las víctimas de que existe un trámite pendiente, un beneficio económico o un problema con sus cuentas para inducirlas a revelar información confidencial o instalar aplicaciones maliciosas que les permiten tomar el control de sus dispositivos.

Otra de las maniobras detectadas consiste en exigir un pago anticipado, habitualmente en dólares, con la excusa de liberar una supuesta transferencia proveniente del exterior.

La entidad recordó que no ofrece servicios financieros al público y que nunca solicita pagos, datos personales o información bancaria por correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería.

Asimismo, remarcó que sus autoridades y empleados no promocionan inversiones ni recomiendan plataformas financieras por ningún canal de comunicación.

>> Leer más: Dólar cara chica: el Banco Central avisó lo que todos los ahorristas deben saber

Qué recomienda el BCRA para evitar las estafas virtuales

Frente al incremento de estas maniobras, el Banco Central difundió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de fraude:

  • Verificar la autenticidad de los mensajes y desconfiar de cualquier comunicación que solicite pagos o información personal.
  • Corroborar la identidad de los remitentes revisando direcciones de correo electrónico, números telefónicos y perfiles en redes sociales.
  • Consultar únicamente el sitio web oficial del Banco Central y sus cuentas verificadas.
  • No compartir claves, contraseñas, token, datos de tarjetas ni otra información sensible por medios digitales o telefónicos.
  • Desconfiar de mensajes que generen urgencia o presionen para actuar de inmediato.
  • No descargar aplicaciones ni programas sugeridos por personas que se presentan como representantes de bancos u organismos públicos.

El organismo también recordó que ninguna entidad bancaria ni organismo oficial solicita instalar aplicaciones externas como parte de un trámite. Cualquier pedido de ese tipo debe considerarse un indicio de fraude.

Si una persona instaló una aplicación maliciosa o compartió datos personales o bancarios, el Banco Central recomendó comunicarse de inmediato con la entidad financiera para bloquear posibles operaciones y denunciar el hecho ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) a través del correo [email protected].

Además, indicó que las consultas de los usuarios pueden realizarse mediante la cuenta oficial @BCRAusuarios.

El Banco Central insistió en que toda comunicación oficial se difunde exclusivamente a través de sus canales institucionales y reiteró que la prevención y la verificación de la información son las principales herramientas para evitar este tipo de fraudes.

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