El barrio donde el Viejo Cantero es "Don Ariel" y tiene el respaldo de los vecinos

Cantero fue demorado el miércoles a la madrugada en el marco de 20 allanamientos realizados por pedido de los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot en los cuales quedaron detenidas otras 18 personas. En principio la audiencia imputativa será el próximo martes junto a tres personas más que ya están presas y dos más que fueron detenidas la tarde de este viernes, según la información preliminar serán imputados de integrar una asociación ilícita mediante la cual planificaron y ejecutaron balaceras y extorsiones. De todos los operativos el allanamiento a la casa del Viejo fue el que más trascendió, no solo por lo que implica públicamente el apellido Cantero sino por lo que los investigadores encontraron en la vivienda: cajas de alimentos del Plan Cuidar del gobierno municipal.

El día del operativo el cantero del bulevar Avellaneda se llenó de vecinos y familiares del Viejo que manifestaron ante los medios de comunicación su descontento. Al día siguiente, cuando las aguas se habían calmado, una vecina que atiende un puesto de comida sobre el mismo lugar acompañó a este cronista a la puerta de la casa del Viejo. "Él es muy buena persona", dijo la mujer, de pocas palabras, mientras llamaba a los gritos a otros vecinos. En cuestión de minutos una decena de personas se reunió en el lugar para poner las manos en el fuego por Don Ariel.

>>Leer más: Apareció una pintada pidiendo la libertad del Viejo Cantero en plena Circunvalación

Todo ocurrió horas antes de que se conociera públicamente la pintada con la leyenda "Libertad para Ariel Cantero" descubierta sobre el paredón divisorio del acceso Sur, frente al puerto de la ciudad. La misma fue tapada durante la mañana de este viernes por una cuadrilla de limpieza de la Municipalidad. Si bien se desconoce a los autores de la pintada, para entonces los vecinos de la zona en la que vive el Viejo ya barajaban la posibilidad de continuar con el reclamo haciendo una manifestación los próximos días en el Centro de Justicia Penal.

Líder activo

"A Ariel Cantero lo ven como un peso pesado del hampa de hace años, pero eso él ya lo pagó. Él está viviendo otra vida, pero pasa algo y entonces buscan a Ariel Cantero. Esto lo hicieron para tapar otras cosas, porque están matando a nenes de un año y nadie hace nada", dijo a La Capital una vecina de la cuadra. "Lo que él hizo hace muchos años es otra cosa, lo que él hizo mal lo revirtió haciendo el bien, haciendo lo que no hace el gobierno, ayudándonos. Vamos a pedir que le den la libertad a doña Vivi y a Don Ariel porque hay un montón de familias que dependemos de él", agregó otra mujer.

Para la Justicia Ariel Cantero es un líder criminal activo y con esa convicción buscarán imputarlo en la audiencia que se realizará la próxima semana, a la que el Viejo llega acusado de ser la cabeza de una asociación ilícita. Además fuentes judiciales indicaron que se analiza desarchivar una causa por abuso sexual a una menor de edad en un oscuro episodio ocurrido cuando el Viejo estaba preso.

>>Leer más: Ariel "Viejo" Cantero, padre de los líderes de Los Monos, quedó en libertad condicional

Es imposible despegar el nombre de Ariel Cantero de lo que amplias investigaciones y juicios expusieron sobre Los Monos como grupo narcocriminal. Pero otra realidad es la que se vive en el sector del sudoeste rosarino en el que el relato de los vecinos pone al Viejo Cantero como un referente social, algo que en todo caso -y más allá de las valoraciones morales- expone cómo una figura de este tipo cala tan hondo en sectores sociales donde la presencia del Estado es prácticamente nula.

En la casa de Cantero había cajas de alimentos con el logo de la Municipalidad de Rosario. Según indicaron desde el gobierno local, pertenecen al Plan Integral de Cuidados, conocido como Plan Cuidar, y se distribuyen en los 33 Centros Cuidar que funciona en lo que en gestiones anteriores eran los Centros de Convivencia Barrial. En ese marco presentaron una denuncia penal para que se investigue el recorrido de las cajas hasta llegar a la casa de Cantero. Los familiares y vecinos del Viejo indicaron que las cajas de alimentos son para abastecer a dos comedores ubicados a pocos metros de la casa de Avellaneda al 4500, y que estaban ahí por cuestiones de seguridad. "Las cosas se guardan acá porque allá rompieron el candado y se las llevaron, entonces estando él acá no va a entrar nadie", dijo la encargada de uno de los comedores, quien aseguró que entre los dos espacios se alimentan a unas 200 personas.

78360640.jpeg

Mientras los vecinos dialogaban con La Capital llegó al lugar un camión del Banco de Alimentos Rosario para retirar la mercadería de la vivienda, pero en cuestión de segundos fueron echados por los vecinos que se abalanzaron a los gritos sobre el vehículo. "¿Con qué mercadería vamos a alimentar a la gente ahora? Esas cajas nos la entrega la Municipalidad. Nosotros las vamos a buscar con un flete. La mujer de Ariel, Viviana, tiene personería jurídica, no es que se la dan porque es la mujer de Ariel Cantero", explicó una vecina.

Seguridad

De todos los temas de los que hablaron los vecinos del Viejo, además de la preocupación por los alimentos, sobresalió como punto en común el temor a que con su detención el barrio comience a padecer más hechos de violencia y robos. "Desde que vino él acá no pasaba nada. No roba nadie, nadie tira un tiro, no te revuelcan en la parada del colectivo para sacarte el celular. Él hace respetar el barrio. Ahora va a ser un chiquero esto", dijo un vecino.

>>Leer más: Entre gallos de riña y caballos cayó en un comedor barrial el "Viejo" Cantero

"Si lo meten preso se terminó el respeto en el barrio, fijate si pasa un Comando, acá no entra ni un patrullero", agregó otro. En el reclamo de estas personas no aparece sólo el apoyo explícito a Ariel Cantero sino también la evidencia de aquello que preocupa a gran parte de la ciudad de Rosario -como ser el tema de la violencia- y que encuentra un alivio en la presencia del Viejo en el barrio. Esa es tal vez una manera en la que la deficiencia estatal se manifiesta en sectores en los que otros referentes logran afianzarse. "Ahora el Estado va a tener que abastecer todo lo que él le daba a la gente. ¿Lo va a hacer el gobierno ahora?", cuestionó un vecino.

Respeto o miedo

En el relato de los vecinos de Ariel Cantero que dialogaron con La Capital aparecen distintas anécdotas mediante la cual buscaron favorecer la imagen de una persona señalada públicamente como uno de los principales criminales de la ciudad. Entonces habló la señora a la que el Viejo, ante el suicidio de su hijo le habilitó la casa para el velorio y le dio dinero para pagar el entierro. O la que consiguió un lugar donde vivir: "Yo fui a la Municipalidad, a Desarrollo Social, y nadie me hizo caso. Tengo un rancho gracias a Don Ariel".

Otros contaron que en celebraciones como el Día del Niño se organizaron, por iniciativa del Viejo, actividades con peloteros y ollas populares. En ese marco no tardaron en aparecer fotos del día en el que prepararon comida para varias personas en un disco enorme, o de los payasos que animaron las actividades. En otras fotos aparece el propio Ariel Cantero repartiendo bolsas de comida a los vecinos.

>>Leer más: "El Viejo Cantero y su esposa lideran una estructura dedicada a múltiples delitos"

También mencionaron que en los comedores se llevan talleres de capacitación en oficios. Uno de ellos, por ejemplo, se realiza en el Club de Pescadores en la cortada Mangrullo, muy cerca de donde el jueves a la noche apareció la pintada que pedía la liberación de Cantero. En ese marco, como correlato de lo que cuentan los vecinos, aparecen otros testimonios que dan cuenta de que la llegada del Viejo a ese club, así como a otros espacios, fue mediante métodos amenazantes y violentos. Sus vecinos, en cambio, aseguran que lo apoyan por respeto y no por miedo.

Con el velo típico que impone el temor, referentes sociales del sudoeste ofrecieron a La Capital un punto de vista distinto al de los allegados a Cantero. "En esta zona de la ciudad prácticamente se convive con el Viejo", aseguraron. Hubo ocasiones, por ejemplo, en las que el propio Cantero se encargó de demarcar su poder en espacios públicos o en clubes barriales posicionándose como "dueño" de los terrenos y cobrando dinero para permitir el desarrollo de actividades. La lectura que hacen desde estos espacios es que se trata de una forma de "controlar el territorio".

Más detenidos

En la misma investigación sobre la asociación ilícita dedicada a cometer balaceras y extorsiones, en la cual Ariel Cantero aparece como presunto líder, durante la tarde de ayer fueron detenidos dos jóvenes más. Se trata de Valentina Fernanda A., de 19 años, y Ángel Gabriel V., de 25, también sindicados como integrantes de la banda.

Los jóvenes fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal y el Grupo Táctico Multipropósito de la Unidad Regional II. Se llevó a cabo en una vivienda de Biedma al 2800, donde además se secuestró un teléfono celular que quedó a disposición de la investigación. Ambos serán llevados a audiencia imputativa en la misma jornada en la que será acusado Ariel Cantero.