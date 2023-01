La historia del muchacho asesinado al resistir el robo de su vieja bicicleta

A Esteban Brian Fernández lo mataron por una bicicleta. No una bici importada o de marca y de alto costo sino por una armada con un cuadro viejo y pesado. Fue la noche del viernes pasado mientras la ciudad se hundía debajo de la tormenta. Esteban había terminado su día de trabajo en la sección verdulería del supermercado “La Reina” de San Martín y Ayolas y cerca de las 21.30 pedaleaba en su vieja bici hacia la casa de su hermana, en el barrio Godoy. Pero no pudo llegar, no lo dejaron. Cuando circulaba por 27 de Febrero e Iriondo un hombre robusto de unos 30 años lo interceptó y cuchillo en mano le pidió la bicicleta. Esteban se resistió como pudo porque un mes antes le habían robado la moto que tanto le costó comprar para ir a laburar. Entonces el ladrón le asestó dos puntazos certeros que tiraron a Esteban al piso. Los vecinos de la zona que escucharon sus pedidos de auxilio llamaron al Sies, pero cuando llegó la ambulancia el muchacho ya estaba muerto. Al lado de su cuerpo había quedado la vieja bicicleta que el homicida no se llevó.