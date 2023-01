"Actuó como pudo", dijo el hijo del hombre que quedó parapléjico en un asalto

A Daniel el tiro le cortó la médula y recién el lunes por la tarde tomó plena consciencia de su estado . Su hijo Diego, de 40 años, contó: “Te matan en vida. El lunes le agarró una locura total, una crisis terrible. Se quería ir a su casa por que dice que se siente bien. «Estoy bien, no sé por que me preguntan tantas cosas los médicos y me hacen exámenes, sacame eso que tengo en las piernas», me dijo. Mi padre es un hombre de 1,90 y pesa unos 120 kilos y es muy activo en el negocio y en su vida, no sé que vamos a hacer. Sé que pudo haber muerto pero esto también es terrible. Sólo pienso que el domingo fue a andar en bici, estaba preparando sus vacaciones y no quería ensuciar el auto y volvió así, paralítico. Es muy injusto” , dijo Diego con los ojos llorosos.

“Mi padre es un hombre muy divertido y esto lo va poner muy mal. Sé que hablo con mucha bronca pero me pregunto: ¿los políticos no saben de estas cosas que pasan en Rosario? ¿Viven en una burbuja en la que se supone que esta es una ciudad de paz? Si esto le llega a pasar a un político, ¿es lo mismo que si nos pasa a nosotros, o a ellos los cuidan con custodia en sus casa y esto no les pasa? En estos casos uno quiere que los que los que hicieron esto lo paguen de la peor manera, la inseguridad saca lo peor de cada uno cuando te pasa y los rosarinos sabemos que nos puede pasar a cualquiera, te pueden robar o matar en cualquier momento. Esta mochila de vivir inseguros la llevamos todos los rosarinos”, dijo con angustia.

“Mi papá actuó como pudo. Le habían sacado una pavada y logró que se la devolvieran pero el pibe le disparó igual, sin piedad y por la espalda. El fiscal creo que a uno lo van a imputar de tentativa de homicidio. A nosotros como familia nos destrozaron, mi madre no para de llorar y no sé como quedará mi padre con esta nueva vida. Lo único que me pone bien y es posible que a él también le sirva es que en pocos meses voy a tener un hijo, su primer nieto”, contó Diego.

Los hechos que cambiaron para siempre la vida de la familia R. sucedieron así: según un vecino y allegado a la dueña del almacén, Daniel “llegó en la bicicleta hasta el negocio, que siempre permanece cerrado con rejas y ella no le abre a nadie. Ahí vio a los dos pibes que merodeaban por la esquina y se quedó como diez minutos charlando con la dueña y cuando decidió irse los dos muchachos lo siguieron unos metros y le quisieron robar la bici. Él forcejeó con uno de ellos, le dobló mal la muñeca y los pibes se fueron”.

En ese instante la secuencia cambia: “Daniel —o el Conejo, como le decimos en el barrio— se cayó y cuando los ladrones corrieron él se subió a la bici y los siguió. Por ahí dicen que intentó defender a la piba del almacén pero no fue así. Entonces los persiguió hasta Ecuador y Cochabamba, ahí se aguantó una parte de la bandita de pibes que laburaban para Esteban Alvarado, y cuando alcanzó a los dos que le habían intentado robar la bici les hizo devolverle una bolsita que le habían sacado y se subió de nuevo a la bici y se quiso ir. Pero uno de los pibes le disparó y el Conejo se cayó. Al rato vino una ambulancia y lo llevaron”, contó el vecino.

La dueña del almacén sostuvo que “al negocio no pueden ingresar porque tengo rejas y no abro. A mi no me robaron nada y es posible que Conejo se haya quedado para evitar que le roben algo a él o bien para evitar que quisieran entrar al negocio, no lo sé”.

Era la media mañana del domingo y muchos vecinos vieron la escena y llamaron a la Policía que, al llegar al lugar y luego de una corta persecución, detuvo a Tomás D., de 19 años, y a Brian Ezequiel C.B., de 16. Los atraparon debajo del puente de Circunvalación y Misiones y les secuestraron un revolver calibre 22, un cartucho percutido calibre 22, un revolver calibre 38 y un cartucho intacto calibre 38. El caso lo tomó el fiscal Federico Rébola y la audiencia imputativa del mayor de edad está prevista para el miércoles. De momento una familia sólo se pregunta: "¿Por qué?".