Cumpleaños de terror: la policía la despertó en su pieza por un allanamiento erróneo

Los investigadores fueron a buscar al Dominicano, prófugo en una megacausa penal, pero encontraron a una pareja de jubilados

29 de septiembre 2025 · 13:01hs
La policía revolvió toda la casa y no encontró nada.

Foto: Maxi Klanjscek.

La policía revolvió toda la casa y no encontró nada.

La policía rosarina realizó un allanamiento irregular por una orden judicial. Una jubilada arrancó el día de su cumpleaños de la peor manera: cuando los efectivos la despertaron en su habitación. Previamente, destrozaron la puerta de entrada.

"Mi señora estaba durmiendo sola en la cama. Aparecieron estos tipos y le pusieron un arma en la cabeza", dijo Alfredo Ortiz este lunes a la mañana en un reportaje de LT8. La pareja lleva décadas de residencia en el barrio La Guardia y quedó en shock, ya que los uniformados dieron vuelta la casa en busca de un hombre con el que no tienen relación alguna.

Además del susto enorme que tuvieron a la madrugada, el anciano quedó desolado por el daño, ya que los efectivos rompieron las dos puertas de ingreso. Antes de irse le dejaron la notificación de una requisa por una causa sobre extorsiones, solicitada dentro de un operativo con más de 100 allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

La policía fue a buscar al Dominicano

Alfredo asegura que los policías "se confundieron" a raíz de la orden de captura del "Dominicano". El apodo corresponde a Danir D. L., uno de los veinte prófugos que quedaban al mediodía después de los procedimientos pedidos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Allanamiento Italia 4500 3

La solicitud del allanamiento apuntaba hacia una vivienda ubicada en Italia al 4500. "Nuestra dirección es Coulin 1801", explicó el dueño del inmueble ubicado en la intersección de ambas calles. A pesar de esta diferencia, el operativo durante tres horas y concluyó sin resultados relevantes para la investigación. El propietario fue contundente en cuanto a este tema: "Mi casa quedó hecha un rancho. No se llevaron nada".

>> Leer más: La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

"Esto nos sorprende muchísimo. Yo quiero algo que me garantice que esta noche pueda cerrar la puerta", reclamó Alfredo. A continuación anunció que este martes tenía previsto hacer la denuncia formal. Mientras tanto, no tenía forma de arreglar la entrada porque es un jubilado que cobra el haber mínimo y está medicado tras una operación del corazón.

Allanamiento Italia 4500 2

El propietario quedó frustrado cuando tenía pensado celebrar los 76 años de su esposa a la hora del desayuno. En lugar del festejo, se dedicó a colaborar con los agentes hasta que se retiraron. Después del mal trago, comentó: "Me miraron como pidiéndome disculpas. Tienen que ver quién hizo la inteligencia, a ese hay que cobrarle el portón y el daño psicológico".

Allanamientos y destrozos en el barrio La Guardia

A diferencia de su pareja, que estaba dormida, Alfredo advirtió de inmediato que alguien había entrado por la fuerza a su casa. Eran las 5 de la mañana y recibió un empujón mientras los policías iban a la pieza del matrimonio para tratar de atrapar al Dominicano.

"Es increíble lo que me pasó, es una cosa de no creer. No tenían por qué romperme todo ni hacer lo que iban a hacer", se lamentó el jubilado. Más tarde comprobó que los efectivos habían destrozado una puerta de aluminio y otra de chapa.

Cerca de las 11 de la mañana, otra mujer contó algo similar a través de LT8. El relato se refirió a un allanamiento con daños en Margis y Coulin, a tres cuadras de la vivienda del matrimonio.

A diferencia de lo ocurrido en la esquina de calle Italia, la policía secuestró teléfonos celulares. "Ahí viven mi mamá y mi hermano. Ellos trabajan y no están en todo el día", manifestó la vecina. Luego precisó que los agentes rompieron la puerta y no dejaron ninguna constancia del procedimiento.

