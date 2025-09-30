La Capital | La Región | octubre

Octubre dorado: un mes de actividades abiertas y gratuitas para adultos mayores en Villa Gobernador Gálvez

Programaron caminatas saludables, distinción a ciudadanos honoríficos, teatro, cine debate, encuentro de newcom, talleres de educación sexual y actividades recreativas

30 de septiembre 2025 · 11:13hs
La agenda se extenderá durante todo el mes y cuenta con caminatas saludables

La agenda se extenderá durante todo el mes y cuenta con caminatas saludables, distinción a ciudadanos honoríficos, teatro, cine debate, encuentro de newcom, talleres de educación sexual y actividades recreativas.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez lanzó el “Octubre dorado”, una batería de propuestas recreativas, deportivas, saludables y culturales destinadas a adultos mayores en el marco del “Día Internacional de las personas mayores”.

“Desde que inició la gestión de Alberto Ricci como intendente estamos trabajando fuertemente con las personas mayores; contamos con un centro interdisciplinario donde brindamos espacios de contención, una colonia que funciona durante todo el año y diferentes talleres”, expresó el coordinador del Área de Adultos Mayores, Eduardo Bulsicco.

Octubre lleno de actividades

La agenda se extenderá durante todo el mes y cuenta con caminatas saludables, distinción a ciudadanos honoríficos, teatro, cine debate, encuentro de newcom, talleres de educación sexual, actividades recreativas, además de la colonia y los talleres que se dictan a través del Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores que tiene el municipio.

“En un principio, el Área de Adultos Mayores comenzó dentro del Área de Deportes, donde se brindaba un espacio recreativo a las personas mayores; pero desde el año 2023 el intendente tomó la decisión de que seamos un área propia, donde incorporamos profesionales a la colonia y también empezamos a desarrollar, de forma descentralizada, talleres que van desde Informática, Manejo y buen uso del celular, Chi Kung, Yoga, Actividad física, entre otros”, agregó Bulsicco.

A la vez, el funcionario resaltó que “durante este mes vamos a llevar adelante una variada agenda destinadas a las personas mayores con diferentes actividades deportivas, culturales, saludables, recreativas y culturales”.

Grilla de actividades

El miércoles 1° de 15 a 18 hs, se realizará una caminata saludable desde el Club Sportivo (Libertad y 12 de octubre) a la Plaza del Ferroviario (Av. J.D. Perón y Edison). Culminará con juegos y actividades deportivas.

El sábado 4 a las 18 hs en Casa de la Cultura (Eva Perón y Laprida) se entregarán distinciones a vecinas y vecinos que viven hace más de 75 años en la ciudad.

La grilla continuará el miércoles 8 a las 18.30 en la Asociación de Comercio e Industria (Av. J. D. Perón 1945) con la lectura de poesías para compartir y muestras de micro-teatro.

El sábado 18 a las 18 hs en elPunto Violeta (Fornieles 648) se prevé la proyección de la película “El hijo de la novia” con posterior debate reflexivo.

Deporte y charlas

Para el viernes 24 desde las 9 se programó un encuentro de newcom en el Parque Regional (Colectora de Circunvalación Juan Pablo II y bajada Nogués).

Finalmente, tendrá lugar una charla de educación sexual para adultos mayores que se realizará el jueves 30 de octubre desde las 14 y hasta las 17 en el Club Sportivo (Libertad y 12 de Octubre) Se tratará de un conversatorio con especialistas y estará abierto al público en general.

