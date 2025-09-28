La Capital | Policiales | Rosario

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Fue en septiembre de 2012. Su padre Luis Paz está preso por narcotraficante pero declaró saber quién mató a su hijo. Martín Paz era cuñado de Pájaro Cantero

Claudio Berón

28 de septiembre 2025 · 07:00hs
El líder de Los Monos llegó rápidamente a la escena del crimen en Rosario.

Un sábado como otros en la redacción del diario La Capital; es la tarde del 8 de septiembre de 2012 y el sol es más que primaveral. Ese día mataron al Fantasma Paz en Rosario, aunque los primeros reportes no anticipaban lo que se generó después.

Ese día entró una llamada al diario: un accidente en la calle; un auto blanco con un matrimonio y un bebé a bordo chocó a otros dos autos estacionados en la esquina de Corrientes y 27 de Febrero. Los accidentes no se cubren, pero otra llamada da cuenta de disparos. La intuición y lo usual, un fotógrafo y un cronista vamos al lugar.

Un hombre con el rostro demudado y mucha sangre en su camisa está sentado dentro de un auto caro, carísimo. Una mujer abrazada a un niño llora a un costado. "Pedí una página más. Mataron a un muchacho y me parece que no es cualquiera", el jefe de la sección de policiales, Sergio Naymark, pidió una página y en Rosario se abrió el portal del infierno.

El asesinato de Martín "Fantasma" Paz fue una bisagra de violencia que asola a la ciudad hace 13 años. Los homicidios pasaron de 126 hechos en 2010 a 180 en 2012. Las bandas daban batalla y tenían sus administradores, sus prestamistas, sus hombres y sus policiales que los cuidaban.

Un sábado cualquiera en Rosario

Ese sábado una cupé BMW valuada en 70 mil dólares estacionó en la esquina de Entre Ríos y 27 de Febrero. Una moto Yamaha YBR 250 se le puso a la par. El matador estaba a cara descubierta, sacó una pistola 9 mm y disparó, disparó y disparó. "Fueron entre cinco y seis tiros", le contó a La Capital el mozo del bar que está en esa esquina la tarde del 8 de septiembre.

El auto arrancó. Paz manejó como pudo; llegó a Gálvez, dobló, tomó Corrientes y casi al llegar a 27 de febrero estacionó. El Fantasma murió. Su mujer se bajó del auto. En la morgue, los forenses comprobaron que el cuerpo presentaba cinco orificios de balas calibre 9 milímetros. Su esposa y su hijo estaban ilesos. Al lugar llegaron policías, periodistas, familiares y, entre estos últimos, su padre Luis Paz.

Quince minutos después del homicidio y casi como si los tiros hubieran aturdido la ciudad llegaron al lugar Mercedes, la hermana de Martín, junto a su pareja, Claudio “Pájaro” Cantero, el líder de la banda de Los Monos.

El Pájaro sería asesinado ocho meses después, el 26 de mayo de 2013, pero ese sábado Corrientes era un silencio de tumba. El Pájaro no soltaba a Mercedes Paz y los dos se quedaron a un costado del auto. Esa era la foto. Cantero se enojó tiempo después con el cronista. "Es atrevido", dijo, pero nunca supo quién fue el fotógrafo. En ese instante llegó el hombre que iba a instruir la causa.

pacito

El juez Juan Carlos Vienna, con su inmenso porte y sus lentes gruesos, no saludó ni preguntó por lo sucedido. Sólo se estrechó en un abrazo con otro hombre grueso y menos elegante: Luis Paz. Nadie los presentó ese día. Años después, Vienna declaró no conocer a Paz mientras una foto los mostraba en un viaje a Las Vegas.

La investigación y el juez

En 2012, la Justicia era otra y la investigación del asesinato recayó en manos del entonces juez de Instrucción. La investigación se basó en escuchas telefónicas del clan Cantero, ordenadas por el magistrado en abril del año siguiente a partir de informes policiales que consideraban a la familia afincada en el barrio Las Flores como los gestores del crimen. Esa investigación, en la cual uno de los testigos clave fue el padre de Martín Paz (hoy preso y condenado por tráfico de estupefacientes), encendió la mecha de una causa que terminó en condena para el núcleo duro de la banda de Los Monos.

pauto

La causa del asesinato de Fantasma develó la connivencia policial con una banda. En la agenda del celular de la víctima había al menos 35 números de policías y de protagonistas de la red criminal que dominaba las calles rosarinas, Los Monos. Vienna instruyó la causa hasta el 20 de febrero de 2015, cuando pasó al sistema procesal penal que entró en vigencia un año antes y dejó más de 80 cuerpos, un crimen sin resolver y 38 procesados.

Se creó una Brigada Operativa de Judiciales (BOJ), compuesta por una serie de efectivos policiales. Vienna se basó en sus investigaciones y creyó sus argumentos. Cinco años más tarde, en un juicio oral y público realizado entre noviembre de 2017 y abril de 2018, fueron condenadas 19 personas ligadas a Los Monos, pero no se aclaró el homicidio de Paz. En 2022, un fiscal que trabajó en la causa sostuvo ante una pregunta del cronista Leo Graciarena: “Este crimen quedó impune porque se investigo mal ex profeso”, explicó el funcionario judicial consultado.

Fin de un sicario marcado

En diciembre de 2017, Luis Paz declaró por tercera vez en la causa por la muerte de su hijo. Fue durante el juicio. Y dijo: “En los medios han dicho muchas cosas, como que mi hijo les quedó debiendo 10 millones de pesos a esta gente (los Cantero). Mi hijo tenía una actividad que no sé si es ilícita o lícita: él prestaba dinero, aparte de criar chanchos". Luego brindó su propia hipótesis sobre el asesinato. Delante del tribunal sostuvo que “todos le debían plata” a Martín y que lo mataron para no saldar esas deudas. “A mi hijo, cuando lo mataron, les convenía a todos”, concluyó.

died

El 31 de julio de 2013, Paz sólo habló del clan Cantero ante el juez Vienna. El último párrafo de aquella declaración, Paz lo reservó para hablar de quién había sido el autor del crimen de su hijo. “El que se dice que mató a mi hijo es el Chino González. Esto no lo sé por los diarios, sino que me tiraron su nombre a poco de morir mi hijo, y nunca lo había escuchado antes, no sé más datos de él”, precisó.

Se refería a Norberto Alejandro Chino” González, condenado en un juicio abreviado en abril de 2015 como miembro de Los Monos a una pena de tres años de prisión. Por el crimen del Fantasma nunca tuvo más que una imputación inicial en base a una escucha telefónica captada en 2013. Ya estaba en libertad el sábado 4 de marzo de 2017, cuando dos hombres en moto lo persiguieron hasta ingresar a su casa de Cura Malal al 3900, en la zona sur. Allí, un sicario lo mató subiendo una escalera, delante de su mujer. Ocurrió el día anterior a que empezara el juicio por el asesinato del Pájaro Cantero.

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

