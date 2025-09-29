La Capital | El Mundo | Trump

Trump y Netanyahu aseguran que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza

Piden la liberación inmediata de los rehenes. Se desconoce si Hamás aceptará los términos

29 de septiembre 2025 · 20:23hs
Trump y Netanyahu aseguran que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron que acordaron un plan para poner fin a la guerra en Gaza, pero se desconoce si Hamás aceptará los términos.

Trump presentó el lunes un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás y establecer una junta de gobierno temporal en el territorio palestino, la cual estaría encabezada por Trump e incluiría al ex primer ministro británico Tony Blair.

El plan no requiere que la población abandone Gaza y pide el fin inmediato de la guerra en caso de que ambas partes lo acepten. También exige que el resto de los rehenes sean liberados dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación del plan por parte de Israel.

Trump dijo que Tel Aviv tendría el “respaldo total” de Estados Unidos para tomar medidas para derrotar a Hamás en caso de que el grupo armado no acepte la propuesta del acuerdo de paz.

“Creo que estamos más allá de muy cerca”, dijo Trump al inicio de una conferencia de prensa con Netanyahu donde detalló el plan, y añadió: “No hemos terminado del todo. Tenemos que conseguir (la aceptación de) Hamás”.

Netanyahu advirtió: “Si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo acepta y luego hace todo lo posible para contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí mismo. Esto se puede hacer de la manera fácil o de la manera difícil, pero se hará”.

El primer ministro de Qatar y el jefe de inteligencia de Egipto presentaron la propuesta de Trump a los negociadores de Hamás, quienes revisaban el plan en “buena fe”, de acuerdo con un informante.

Si bien Hamás sostuvo en ocasiones anteriores que estaría de acuerdo con retirarse del gobierno de Gaza, el grupo se negó a deponer las armas, algo que Netanyahu exigió desde hace tiempo como parte de cualquier tregua a largo plazo para poner fin a la guerra .

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

