Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

Nuevas denuncias sobre los vínculos de José Luis Espert , primer candidato a diputado nacional de LLA en en la provincia de Buenos Aires, con el narcotraficante Federico “Fred” Machado, prometen calentar el debate del proyecto de presupuesto 2026.

Es que el miércoles debe sesionar la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el polémico legislador, para iniciar el tratamiento de la iniciativa.

En ese contexto, Unión por la Patria intentará exponer a Espert, luego de que este fin de semana se conocieron documentos que demostrarían que recibió fondos millonarios por parte del empresario acusado por narcotráfico en EEUU para el financiamiento de su campaña a presidente de 2019.

Espert también fue señalado por haber sido quien, supuestamente, vinculó a Diego Spagnuolo con el presidente Javier Milei. Se trata del ex titular de la Andis que en audios que se difundieron semanas atrás por la prensa, aseguraba que la hermana del presidente, Karina Milei, le habría cobrado sobreprecios a la droguería Suizo Argentina a cambio de contratos con el Estado.

Los vínculos narco

Luego de que el fin de semana se conociera, a través de elDiarioAR, que Espert habría recibido u$s200.000 por parte de Machado para su campaña del 2019, Unión por la Patria recogió el guante.

El jefe de la bancada, Germán Martínez, escribió en su cuenta de Twitter: “No puede seguir presidiendo la comisión de Presupuesto”. Y anticipó lo que minutos después se concretó: el envío de un proyecto para que el cuerpo lo remueva de su cargo. “No se puede debatir seriamente el presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, argumentó el rosarino.

En UP esperan que sea el propio gobierno el que le pida a Espert que dé un paso al costado. “Temo que, como siempre, no lo va a querer hacer, y vamos a tener que ir a una situación de tensión el miércoles”, dijeron desde la bancada peronista.