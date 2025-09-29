El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento La mayoría de las consultoras estiman que el índice de inflación escaló por arriba del 2 % 29 de septiembre 2025 · 19:27hs

Foto: Leonardo Vincenti/ Archivo La Capital El número oficial de inflación. El Indec dará a conocer el dato oficial el 14 de octubre.

Las turbulencias de septiembre parecen haber hecho mella sobre los precios. Así, el índice de inflación volvería a superar el 2 %, según estimaron la mayoría de las consultoras. El Indec dará a conocer el dato oficial el 14 de octubre.

En Eco Go estimó que los precios minoristas aumentaron 2,3 % en lo que va del mes, con incrementos generalizados en todas las categorías. “Las primeras semanas vimos un repunte en la inflación en alimentos, que tendió a estabilizarse para final de mes”, explicó la economista de la consultora Rocío Bisang.

La consultora LCG registró una suba del 0,9 % en el sector de alimentos y bebidas, en la cuarta semana de septiembre. En la medición punta a punta, el incremento fue de 2,3 %, mientras que en el promedio mensual el aumento es de 1 %.

Variación superior Por su parte, el índice semanal de precios que mide PxQ registró un aumento de 0,5 % en la tercera semana de septiembre. Se trata de “una variación superior a la observada en el mismo período de los meses anteriores”, según la consultora.

Las variaciones más importantes provinieron de bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento 1,7 %, producto de los incrementos en cigarrillos, que saltaron 3,3 %. Otra categoría que mostró aumentos importantes fue restaurantes y hoteles, donde destacaron los aumentos en hoteles, con un aumento de 5,5 %. “De mantenerse esta dinámica, la proyección de inflación mensual se ubica en torno a 2,1 %”, agregaron.