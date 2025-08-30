La Capital | Policiales | fiscales

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Fueron 22 en Rosario y cinco en Venado Tuerto. Un total de 18 ya eran funcionarios. Los fiscales Merlo y Vranicich se mantuvieron de pie durante el acto

30 de agosto 2025 · 16:19hs
Los fiscales Cecilia Vranicichi y Matías Merlo permanecieron parados

Los fiscales Cecilia Vranicichi y Matías Merlo permanecieron parados, una actitud política en reclamo de autonomía.

Este viernes, en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, ubicada en los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario, prestaron juramento 22 fiscales adjuntos subrrogantes de la Fiscalía Regional 2.

Los nuevos fiscales son Ivana Addoumie, Mercedes Banchio, Leonardo José Barucca, Amílcar Carlos Bernandi, Alejandro Carón, Georgina Cherara, María Manuela Dalcol, Ernesto Juan Manuel Ducasse, Agustina Fertitta, Mariela Verónica Gusso, Ignacio Andrés Hueso, María Cecilia Marcolín Loberse, Ramiro Martínez, Pol René Moutin, Juan Pablo Oggero Gentinetta, Carla Soledad Ranciari, María Laura Riccardo, Nicolás Luis Rolón, Martín Oscar Sanguinetti, Franco Leonel Tassini, Antonela Inés Valente y Victoria Vigna.

En el acto estuvieron presentes la fiscal General María Cecilia Vranicich, el fiscal Regional Matías Merlo y autoridades de la Provincia de Santa Fe. La incorporación de fiscales proporciona una mejora sustancial en las investigaciones, enmarcándose en una etapa de fortalecimiento que está atravesando el MPA.

Nuevos fiscales

La fiscal Vranicich señaló: "Es un día de enorme trascendencia. En un mismo día incorporamos 22 fiscales para Rosario y cinco para Venado Tuerto, con la particularidad de que de los 22 de Rosario, 18 ya son integrantes del MPA, son personas que están preparadas. Por otro lado, a los que vienen de la abogacía también los recibimos muy bien y los capacitaremos para la función de fiscal. Por otro lado, los de Venado Tuerto son todos funcionarios del Ministerio Público“.

En tanto, destacó que durante la audiencia permaneció parada como un acto simbólico: "El miércoles votará la Convención Contituyente y veremos cómo se posiciona al MPA en la nueva Constitución. Por otro lado, permanecimos parados durante la ceremonia por que esta es una etapa de fortalecimiento del MPA. En los actos nos vamos a mantener de pie por que somos las autoridades del Ministerio Público de la Acusación".

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

Por su parte, el nuevo fiscal Regional, Matías Merlo, sostuvo: "La verdad es que estamos muy contentos, me entrevisté con cada uno de ellos. Haremos hincapié en áreas de género, de violencia lesiva y de microtráfico. Estas incorporaciones darán una mejor calidad en el servicio de Justicia".

En su asunción como fiscal Regional el lunes pasado, Merlo expresó: “Tenemos una muy buena base de recursos humanos, tanto de empleados como de fiscales. Y en torno a eso vamos a modificar estructuras para dar un salto en calidad. Vamos a profundizar nuestra política de persecución en los hechos de violencia altamente lesiva como son homicidios, balaceras y heridos de arma de fuego, con el de crear grupos de trabajos específicos para que investiguen sobre el territorio y sobre las organizaciones criminales”.

El funcionario judicial también se trazó como objetivo "profundizar las políticas en el área de género y de delitos sexuales, dándoles más recursos en virtud de que son gran parte de la demanda que tenemos como institución. Hay que profundizar el trabajo ahí porque la gran cantidad de juicios que tenemos por ese tema y también agresiones sexuales, así lo requiere, y además estamos escasos de fiscales, y vamos a reforzar eso”.

La organización del Poder Judicial, un debate clave de la reforma constitucional en marcha. 

Reforma constitucional: cambios en el Poder Judicial y los órganos de fiscales

La noche en que mataron a Osvaldo Reina, en zona sudoeste.

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La hermana de Juan Carlos Visgarra lo acusó de un abuso, lo mató y fue detenida en su casa en 2022

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

La pistola secuestrada al delincuente que huyó en la moto robada. 

Persecución y captura en zona oeste a un ladrón que robó una moto

